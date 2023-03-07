Hamilelikten önce ve hamileliğin ilk aylarında beslenme nasıl olmalıdır? Hamilelikte hafta hafta beslenme için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir?

Hamilelik dönemi öncesinde ve hamilelik döneminde anne adayının yetersiz ve dengesiz beslenmesi, anne ve bebek ölümlerinin ortaya çıkmasına sebep olan en büyük etkendir. Annenin hamilelik öncesinde ve hamilelik döneminde yeterli ve dengeli beslenmesi bebeğin beyin gelişimini, bebeğin doğum ağırlığını ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkiler.

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de hamilelikte nasıl beslenilmeli konusudur. Hamilelik döneminde beslenme anne karnındaki çocuğun gelişimi ve anne adayı için büyük önem arz eder. Hamilelikte beslenme listesi mutlaka kişiye özel olmalıdır. Hamile olan kişinin herhangi bir hastalığı varsa beslenme programı ona göre ayarlanmalıdır. Hamilelik sürecinde protein, kalsiyum, folik asit, A vitamini, B12 vitamini ve C vitamininin yeterince alınması oldukça önemlidir.

Hamile olan kişinin yaşına, boyuna ve aldığı besinlere göre bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Hamile olan kişiye beslenme programı hazırlanırken mutlaka organik gıdalara yer verilmelidir. Beslenme programında anne adayının tüketeceği gıdaların %12-15 protein, %25-30 yağlardan, %55-60 karbonhidratlardan oluşması gerekir. Gebelik döneminde süt ve süt ürünlerinin tüketimi oldukça önemlidir. Her gün düzenli olarak tüketilen bir bardak sütün, bir kâse yoğurdun ve peynirin çocuğun ve annenin gelişimi açısından oldukça faydalıdır.

Hamileliğin ilk aylarında beslenme nasıl olur?

Hamileliğin ilk aylarında beslenme bebeğin beslenme alışkanlıklarının temelini oluşturur. Anne adayları hamileliğin ilk aylarında beslenmelerine dikkat ederse hem hamilelik dönemlerinin güzel geçmesini sağlarlar hem de bebeğin gelişimine önemli bir ölçüde faydası olur. Hamilelik döneminin en başlarında yaşanan mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıkları azaltmak için sabahları galeta, leblebi ve ekmek gibi yiyecekleri tüketmek mideyi rahatlatabilir. Hamilelik sürecinde anne adayları asitli içeceklerden ve içerisinde kanserojen madde yer alan içeceklerden uzak durmalı ve bol bol su tüketmelidir.

Sebze ve meyvelerin sindirimleri biraz zor olduğu için hamilelik döneminin en başlarında bu yiyeceklerden bir süre uzak durulmaları gerekir. Bunların yerine içerisinde protein bulunan yiyecekler (yoğurt, yumurta, ayran, peynir, tavuk) tercih edilebilir. Hamilelik döneminin ilk aylarında uzak durulması gerek bir diğer şey ise kafeindir. Kahvenin içerisinde kafein olduğu için tüketimi kısıtlanmalıdır. Anne adayları hamilelik döneminin ilk aylarında daha çok folik asit, kalsiyum, protein, su ve tahıl içeren besinler tüketmelidir. Bu besinleri içerisinde bulunduran yiyecek ve içecekleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Folik asit: Folik asit kullanımı gebelik sürecinde bebeğin sindirim sisteminin gelişimi için oldukça önemlidir. Bürüksel lahanası, kuru fasulye, nohut, fındık, ceviz, susam, kıvırcık lahana, ıspanak, marul, kuşkonmaz, maydanoz, brokoli, pancar ve kırmızıbiber gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur.

Folik asit kullanımı gebelik sürecinde bebeğin sindirim sisteminin gelişimi için oldukça önemlidir. Bürüksel lahanası, kuru fasulye, nohut, fındık, ceviz, susam, kıvırcık lahana, ıspanak, marul, kuşkonmaz, maydanoz, brokoli, pancar ve kırmızıbiber gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur. Kalsiyum: Kalsiyum kullanımı gebelik döneminde bebeğin kemiklerinin ve dişlerinin gelişimi için oldukça önemlidir. Kalsiyum, süt, peynir, yoğurt, ıspanak, lahana, kuru fasulye, brokoli, bamya, balkabağı, roka, portakal, incir, sardalya, somon, susam, badem, kuru incir, ay çekirdeği ve mercimek gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur.

Kalsiyum kullanımı gebelik döneminde bebeğin kemiklerinin ve dişlerinin gelişimi için oldukça önemlidir. Kalsiyum, süt, peynir, yoğurt, ıspanak, lahana, kuru fasulye, brokoli, bamya, balkabağı, roka, portakal, incir, sardalya, somon, susam, badem, kuru incir, ay çekirdeği ve mercimek gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur. Protein: Hamilelik döneminde protein kullanımı göz ardı edilmemesi gereken en önemli bir konudur. Kırmızı et, peynir, ton balığı, somon balığı, tavuk, yoğurt, süt ve yumurta gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

Hamilelik döneminde protein kullanımı göz ardı edilmemesi gereken en önemli bir konudur. Kırmızı et, peynir, ton balığı, somon balığı, tavuk, yoğurt, süt ve yumurta gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur. Su: Yetişkin bir insanın vücudunda %60 oranında su bulunur. Gündelik yaşamımızda da önemli bir rol oynayan su tüketimi gebelik döneminde de oldukça önemlidir. Gebelik döneminde günde ortalama olarak 1,5 -2,5 litre su tüketilmelidir.

Yetişkin bir insanın vücudunda %60 oranında su bulunur. Gündelik yaşamımızda da önemli bir rol oynayan su tüketimi gebelik döneminde de oldukça önemlidir. Gebelik döneminde günde ortalama olarak 1,5 -2,5 litre su tüketilmelidir. Tahıllar: Tahıllar gebelik sürecinde tok tutması özelliğiyle anne adayının fazla kilo almasını önlemektedir. Tahılların içerisinde yüksek lif bulunduğu için doyurucu özellikleri vardır. Tahıllar yulaf, arpa, makarna, pirinç, ekmek, kuskus, bulgur ve erişte gibi besinlerdir.

Hamilelik öncesi beslenme nasıl olmalı?

Hamilelik dönemindeki beslenme kadar hamilelik öncesinde beslenme de oldukça önemlidir. Anne adayı olan kişiler hamilelik öncesi beslenmeye ne kadar dikkat ederse hamilelik sürecini o kadar rahat atlatırlar. Hamilelik öncesinde tüketilmesi gereken besinler şu şekilde sıralamak mümkündür:

Yağsız et: Yağsız et, protein kaynağı olduğu için hamilelik öncesinde tüketilmesi oldukça önemlidir. Yağsız etin içerisinde demir ve B12 vitaminleri bulunur. Bunlar yumurtalıkları harekete geçirmesini sağlar ve kısırlık oranını azaltır. Etin yağsız tercih edilmesinin sebebi hamilelik öncesinde kilo alımını engeller.

Yağsız et, protein kaynağı olduğu için hamilelik öncesinde tüketilmesi oldukça önemlidir. Yağsız etin içerisinde demir ve B12 vitaminleri bulunur. Bunlar yumurtalıkları harekete geçirmesini sağlar ve kısırlık oranını azaltır. Etin yağsız tercih edilmesinin sebebi hamilelik öncesinde kilo alımını engeller. Süt ve süt ürünleri: Süt ve süt ürünlerinin içerisinde bol miktarda kalsiyum bulunur. Bu yüzden hamilelik öncesinde de hamilelik döneminde de oldukça önemlidir. Süt ve süt ürünlerinin içerinde bulunan D vitamininin doğurganlığı artırıcı özelliği bulunur. Bu yüzden hamilelik öncesinde mutlaka tüketilmesi gerekir.

Süt ve süt ürünlerinin içerisinde bol miktarda kalsiyum bulunur. Bu yüzden hamilelik öncesinde de hamilelik döneminde de oldukça önemlidir. Süt ve süt ürünlerinin içerinde bulunan D vitamininin doğurganlığı artırıcı özelliği bulunur. Bu yüzden hamilelik öncesinde mutlaka tüketilmesi gerekir. Karnabahar ve brokoli: Hamilelik öncesinde taze sebze tüketimi önemlidir. Karnabahar ve brokolinin içinde A vitamini bulunur. A vitamini yumurtaların döllenmesinde önemli bir rol oynadığı için hamilelik öncesinde mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir.

Hamilelik öncesinde taze sebze tüketimi önemlidir. Karnabahar ve brokolinin içinde A vitamini bulunur. A vitamini yumurtaların döllenmesinde önemli bir rol oynadığı için hamilelik öncesinde mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir. Tahıl: Tahılların içerisinde bol karbonhidrat bulunur. Bu yüzden hamilelik öncesinde tüketilmesi önemlidir. Hamilelik öncesinde tüketilmesi önemli olan tahıllar tam buğday, yulaf ezmesi, mısır unu, kahverengi pirinç, tam tahıllı mısır ve yulaf gibi besinlerden oluşur.

Tahılların içerisinde bol karbonhidrat bulunur. Bu yüzden hamilelik öncesinde tüketilmesi önemlidir. Hamilelik öncesinde tüketilmesi önemli olan tahıllar tam buğday, yulaf ezmesi, mısır unu, kahverengi pirinç, tam tahıllı mısır ve yulaf gibi besinlerden oluşur. Kuru yemiş: Hamilelik öncesinde kuru yemiş tüketimi yumurta bozukluğu riskini azaltmaktadır. Bunun yanında hamile kalma oranını artırıcı özelliği de bulunur. Kuru yemiş, ceviz, fındık, badem, kaju, fıstık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, leblebi ve yaban mersini kuru yemiş içerisine dâhil edilen besinlerdir.

Hamilelikte hafta hafta beslenme önerisi

Hamilelik dönemi ortalama olarak 40 hafta civarında sürer. Hamilelik döneminde fazla kilo alınmaması, annenin sağlığının korunması ve bebeğinin gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hamilelikte beslenme programı oluşturmak oldukça önemlidir. Hamilelikte beslenme önerileri konusunda hafta hafta şu şekildedir:

1. ve 2. Hafta: Hamilelik döneminin 1. ve 2. haftasında düzenli beslenmek oldukça önemlidir. Bu haftalarda tüketilmesi gereken en önemli besin folik asittir. Folik asit, bebeğin omurilik ve beyin gelişiminde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Folik asit kullanımı spina bifida (ayrık omurilik hastalığı) hastalığının önüne geçmektedir.

Hamilelik döneminin 1. ve 2. Haftalarında folik asit kullanımı erken doğumu ve hamilelikte düşük yapma riskini de azaltmaktadır. Bunun yanında bebeğin kalp ve dolaşım sistemini geliştirmesini de sağlar. Folik asit, haşlanmış pirinç, haşlanmış makarna, beyaz ekmek, kepekli ekmek, muz, greyfurt, portakal, mısır, bezelye, karnabahar, marul, yeşil fasulye, brokoli, ıspanak ve brüksel lahanası gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur.

3. Hafta: Gebelik döneminin üçüncü haftasında bol bol C vitamini tüketilmelidir. C vitamini hem annenin hem de bebeğin bağışıklık kazanmasını sağlar. Ayrıca C vitamini anne ve bebeğin kolajen ihtiyacını da karşılar. C vitamini portakal, çilek, limon, ananas, mango, greyfurt, bezelye, kivi, domates ve frenk üzümü gibi gıdaların içerinde bol miktarda bulunur.

4. Hafta: Gebelik döneminin dördüncü haftasında içerisinde kalsiyum barındıran besinler tüketilmelidir. Kalsiyum bulunan besinler bebeğin kemik ve diş gelişimine fayda sağlar. Hamilelik döneminde yeterli miktarda kalsiyum alınmazsa annenin ve bebeğin kemikleri zayıflayabilir. Kalsiyum hem bebek hem de annenin sağlığı için oldukça önemlidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemine de oldukça faydalıdır. Kalsiyum ıspanak, lahana, kuru fasulye, brokoli, soya fasulyesi, bamya, bal kabağı, roka ve patates gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

5. Hafta: Hamilelik döneminin beşinci haftasında potasyum yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. Potasyum vücudun sıvı seviyesini yükseltir. Hamilelik döneminde vücudun sıvı ihtiyacı artar. Bu yüzden hamilelik döneminde potasyum tüketimi önemlidir. Bunun yanında potasyum kan basıncını düzenler, hamilelik döneminde oluşacak kramplarının ve gebelik zehirlenmesinin önüne geçer. Potasyum kuru fasulye, patates, pancar, yoğurt, muz, avokado, somon, istiridye, ıspanak ve portakal gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

6. Hafta: Hamilelik döneminin altıncı haftasında B12 vitamini yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. B12 vitamini demir ve kan hücreleri oluşturmaya yardımcı olur. Hamilelik döneminde oluşacak halsizlik ve yorgunluğun da önüne geçer. B12 vitamini kırmızı et, tavuk, balık, karides, midye, süt, yoğurt, yumurta ve peynir gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

7. Hafta: Hamilelik döneminin yedinci haftasında iyot yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. İyot, bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişimi için oldukça önemlidir. Hamilelik döneminde iyot kullanımı tiroit hormonlarının düzenli çalışmasını sağlar. İyot ton balığı, istiridye, karides, iyotlu sofra tuzları, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tavuk, ıspanak, şalgam, pazı, kabak, sarımsak ve kuru fasulye gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur.

8. Hafta: Hamilelik döneminin sekizinci haftasında dokosaheksaenoik asit yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. Dokosaheksaenoik asit, omega 3 yağ asitlerinden birisidir. Bebeklerin zihinsel ve görsel gelişiminde büyük bir rol oynar. Dokosaheksaenoik asit somon, sardalye, ton balığı, ceviz, soya fasulyesi, kanola yağı ve keten tohumu yağı gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

9. Hafta: Hamilelik döneminin dokuzuncu haftasında B6 vitamini yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. B6 vitamini bebeğin sinir ve beyin gelişimde önemli rol oynar. Aynı zamanda hamilelikte ortaya çıkan mide bulantısının da önüne geçer. B6 vitamini sığır eti, tavuk eti, tavuk ciğeri, ton balığı, somon, peynir, yoğurt, süt ürünleri, nohut, muz ve avokado gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

10. Hafta: Hamilelik döneminin onuncu haftasında lif yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. Lif, hamilelik şekerini önler ve tansiyonu düzenler. Bunun yanında lif içeren gıdaları tüketmek kabızlık oranını en aza düşürecektir. Lif fasulye, mısır, barbunya, avokado, nohut, bulgur, mercimek, taze fasulye, kepekli ekmek, enginar, yulaf, brokoli ve bezelye gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur.

11. Hafta: Hamilelik döneminin on birinci haftasında A vitamini yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. A vitamini, bebeğin hücre, cilt, göz ve kemik gelişiminde oldukça önemli bir rol oynar. Bunun yanında hamilelikte erken doğumun da önüne geçer. A vitamini beyaz peynir, alabalık, ciğer, somon, balık yağı, süt, peynir, krema ve tereyağı gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

12. Hafta: Hamilelik döneminin on ikinci haftasında D vitamini yönünden zengin besinler tüketilmelidir. D vitamini vücuttaki kalsiyumun emilmesine, bebeğin kemik gelişimine, oluşabilecek kas hastalıklarının önüne geçilmesine ve bebeklerde yaşanılabilecek nöbetlerin önüne geçilmesine önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. D vitamini balık, ton balığı, peynir, tereyağı, yoğurt, kefir, mantar, süt, yumurta ve tahıllı gıdalarda bol miktarda bulunur.

13. Hafta: Hamilelik döneminin on üçüncü haftasında bol bol su tüketilmelidir. Hamilelik döneminde bol bol su tüketmek bu süreçte yaşanılabilecek yorgunluk, kabızlık ve baş ağrısı gibi sorunları en aza indirger.

14. Hafta: Hamilelik döneminin on dördüncü haftasında magnezyum yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin kemik ve dişlerinin gelişimine, hamile olan kişinin kan şekerinin düzenine olumlu yönde etki etmektedir. Magnezyum bitter çikolata, avokado, taze fasulye, muz, süt, ıspanak, soya fasulyesi ve yoğurt gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

15. Hafta: Hamilelik döneminin on beşinci haftasında B1 vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin beyin gelişimine fayda sağlar. B1 vitamini bulgur, mısır, tam buğday, çavdar, karaciğer, böbrek, et, süt, yumurta, balık, nohut, soya fasulyesi, kuru fasulye ve nohut gibi gıdaların içerisinde bol miktarda bulunur.

16. Hafta: Hamilelik döneminin on altıncı haftasında çinko yönünden zengin besinleri tüketmek bebekte hücre ve genetik yapının oluşumunu ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Hamilelik döneminde düşük yaşanmaması için çinko alımı büyük önem arz eder. Çinko istiridye, kırmızı et, kümes hayvanları, yengeç, ıstakoz, kahvaltılık gevrekler, fasulye, fındık ve süt ürünlerinin içerisinde bol miktarda bulunur.

17. Hafta: Hamilelik döneminin on yedinci haftasında K vitamini yönünden zengin besinlerin tüketimi doğumu önleyecek sorunların önüne geçmeyi sağlayacaktır. K vitamini bezelye, soya, fındık, ceviz, çilek, kaju, kırmızı et, beyaz et, incir, nar, ıspanak, brokoli, hindiba, domates, yumurta ve ton balığı gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

18. Hafta: Hamilelik döneminin on sekizinci haftasında A provitamin karotenoidleri yönünden zengin besinleri tüketmek bebeği hücresel hasarlara karşı korumaktadır. A provitamin karotenoidleri kayısı, süt, lahana, brokoli, yumurta ve havuç gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.

19. Hafta: Hamilelik döneminin on dokuzuncu haftasında B3 vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek vücutta bulunan karbonhidratları, yağları ve proteinleri enerjiye dönüştürmekte önemli bir rol oynar. Aynı zamanda B3 vitamini, vücutta bulunan zararlı kimyasalları karaciğerden temizlemeye yardımcı olur. B13 vitamini arpa, kırmızı et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, fasulye, mercimek, fındık, badem, brokoli, ıspanak, narenciye, avokado ve muz gibi besinlerde bol miktarda bulunur.

20. Hafta: Hamilelik döneminin yirminci haftasında demir yönünden zengin besinleri tüketmek annenin ve bebeğin organlarına oksijen aktarımını sağlar ve karaciğerde yer alan zararlı kimyasalları temizler. Demir soya fasulyesi, kuru fasulye, bezelye, barbunya, kuru erik, kuru üzüm, kayısı, brokoli, ıspanak, lahana, karalahana, kuşkonmaz, karahindiba, pazı, yumurta sarısı, karaciğer ve yağsız kırmızı et gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.

21. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi birinci haftasında fosfor yönünden zengin besinleri tüketmek vücut ve kas hareketlerinin, böbrek ve sinirin fonksiyonlarının sürdürülmesinde ve kanın pıhtılaşmasında önemlidir. Fosfor süt, yoğurt, yumurta, dondurma, çikolata, mısır ekmeği, kepekli pirinç, fasulye, bezelye, badem, pastırma, jambon, sucuk, salam, sarımsak, patates ve kabak çekirdeği gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

22. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi ikinci haftasında protein yönünden zengin besinlerin kullanılması bebeğin organ gelişimine büyük ölçüde fayda sağlar. Protein kırmızı et, peynir, ton balığı, somon balığı, tavuk, yoğurt, süt, yumurta, fasulye, bezelye, ıspanak, mısır, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz, fındık, fıstık ve badem gibi besinlerin içinde bol miktarda bulunur.

23. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi üçüncü haftasında sodyum yönünden zengin besinlerin kullanılması vücudun ısısını kontrol altına alıp vücutta artan sıvının dengelenmesinde önemli bir yer tutar. Sodyum hamsi, karides, füme et, pastırma, jambon, turşu, zeytin, soya sosu, soslar, çorbalar, muz, şalgam, kabartma tozları, maya özü, soda, ekmek, pizza, makarna, yumurta sarısı, ceviz ve tuzlu fındık gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

24. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi dördüncü haftasında E vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek hamilelik zehirlenmesini önler ve bebeğin vücutta şekillenmesine katkı sağlar. E vitamini zeytinyağı, ayçiçek yağı, kuru yemişler, soya fasulyesi, avokado, buğday ve yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde bol miktarda bulunur.

25. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi beşinci haftasında manganez yönünden zengin besinleri tüketmek bebeği büyütmek için alınan karbonhidratları, aminoasitleri parçalamada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda manganez annenin kan şekerinin düzelmesinde de oldukça önemlidir. Manganez; yulaf, buğday, çam fıstığı, fasulye, nohut, esmer pirinç, ananas, ıspanak, kabak çekirdeği, kuru üzüm ve yeşil çay gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

26. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi altıncı haftasında selenyum yönünden zengin besinleri bağışıklık sistemini güçlendirir. Selenyum; balık, jambon, dana eti, hindi, tavuk, çökelek ve yumurta gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

27. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi yedinci haftasında B7 vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin büyürken hücrelerinin bölünmesini engeller. Bunun yanında anne adayının mide bulantısı, cilt sorunları, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlarının önüne geçilmesini sağlar. B7 vitamini; balık çeşitleri, somon balığı, çilek, baklagiller, yumurta, peynir, sakatat, karaciğer ve mantar gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

28. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi sekizinci haftasında Omega 3 yönünden zengin besinleri tüketmek düşük oranını önler ve bebeğin bağışıklık kazanmasına yardımcı olur. Omega 3 somon, tuna, uskumru, ceviz, fındık, kırmızı et, yumurta ve soya gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

29. Hafta: Hamilelik döneminin yirmi dokuzuncu haftasında B5 vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin cilt ve saç sağlığına, adrenalin seviyesine ve antikor üretimine fayda sağlar. B5 vitamini yumurta, peynir, fasulye, tavuk, balık, kuru yemişler, dana eti, avokado, patates, mısır, bezelye ve karnabahar gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

30. Hafta: Hamilelik döneminin otuzuncu haftasında kolin yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin hafıza gelişimine ve bilişsel becerilerinin gelişimine önemli ölçüde fayda sağlar. Kolin kinoa, mantar, yeşil mercimek, nohut, yumurta, tavukgöğsü, somon balığı ve havuç gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

31. Hafta: Hamilelik döneminin otuz birinci haftasında su tüketimi önemlidir.

32. Hafta: Hamilelik döneminin otuz ikinci haftasında protein yönünden zengin gıdaları tüketmek çok önemlidir. Özellikle bebeğin hızla geliştiği son aylarda protein alımı çok daha önemli bir hâl alır.

33. Hafta: Hamilelik döneminin otuz üçüncü haftasında B2 vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamasında ve bebeğin büyümesinde büyük bir rol oynar. B2 vitamini peynir, badem, yumurta, susam, kırmızı et, brokoli, ekmek, fındık, ıspanak, avokado ve ada çayı gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

34. Hafta: Hamilelik döneminin otuz dördüncü haftasında folik asit yönünden zengin gıdaların tüketimi önemlidir.

35. Hafta: Hamilelik döneminin otuz beşinci haftasında içerisinde molibden bulunan besinleri tüketmek vücuttaki zararlı maddeleri n dışarıya atılmasını sağlar. Molibden yoğurt, sığır ciğeri, lima fasulyesi, buğday gevreği ve kabuklu fırında patates gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

36. Hafta: Hamilelik döneminin otuz altıncı haftasında demir yönünden zengin gıdaların tüketimi çok önemlidir.

37. Hafta: Hamilelik döneminin otuz yedinci haftasında kalsiyum yönünden zengin gıdaların tüketimi çok önemlidir. Son haftalarda kalsiyum kullanımı bağışıklık sistemini artırdığı için ve bebeğin gelişimine fayda sağladığı için çok önemlidir.

38. Hafta: Hamilelik döneminin otuz sekizinci haftasında Omega 6 yönünden zengin besinleri tüketmek bebeğin beyin, cilt, saç ve kemik gelişimine oldukça faydalıdır. Omega 6 ceviz, fıstık ezmesi, yumurta, kaju ve badem gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

39. Hafta: Hamilelik döneminin otuz dokuzuncu haftasında bakır yönünden zengin besinleri tüketmesi enerji düşüklüğünü önler ve bebeğinin iskelet sisteminin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlar. Bakır istiridye, kaju, badem, ıspanak, çiğ lahana ve bitter çikolata gibi besinlerin içerisinde bol miktarda bulunur.

40. Hafta: Hamilelik döneminin kırkıncı haftasında lif içeren besinlerin tüketimi oldukça önemlidir. Özellikle gebelik döneminin son haftasında içerisinde lif bulunan gıdaları tüketmek anne ve bebeğe oldukça fayda sağlayacaktır.

Hamilelik döneminde beslenme önerileri

Hamilelik döneminde anne adayının ve bebeğin sağlığı için en önemli konulardan birisi beslenmedir. Bebeğin gelişimi, hamilelik sürecinin rahat geçmesi ve anne adayının fazla kilolar almadan bu dönemi iyi bir şekilde geçirmesi içi en dikkat edilmesi gereken konu hamilelik döneminde beslenmedir.

Hamilelik döneminde anne adayları özellikle demir, kalsiyum, magnezyum, protein ve folik asit alımına oldukça önem vermelidir. Demir yönünden zengin olan ıspanak, lahana, kuru fasulye ve bezelye gibi ürünleri tüketmeye, kalsiyum yönünden zengin olan süt, peynir, yoğurt, ıspanak, lahana, kuru fasulye, brokoli gibi besinleri tüketmeye, magnezyum yönünden zengin olan avokado, taze fasulye, muz, süt, ıspanak, soya fasulyesi ve yoğurt gibi besinleri tüketmeye özen gösterilmelidir.

Protein olarak kırmızı et, peynir, ton balığı, somon balığı, tavuk, yoğurt, süt ve yumurta gibi besinler, folik asit olarak ise kuru fasulye, nohut, fındık, ceviz, kıvırcık lahana, ıspanak, marul, maydanoz, brokoli ve pancar gibi besinleri tüketmeye anne adayı oldukça fazla özen göstermelidir.



