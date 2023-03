Hamilelikten önce ve hamileliğin ilk aylarında beslenme nasıl olmalıdır? Hamilelikte hafta hafta beslenme için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir?

3. Hafta: Gebelik döneminin üçüncü haftasında bol bol C vitamini tüketilmelidir. C vitamini hem annenin hem de bebeğin bağışıklık kazanmasını sağlar. Ayrıca C vitamini anne ve bebeğin kolajen ihtiyacını da karşılar. C vitamini portakal, çilek, limon, ananas, mango, greyfurt, bezelye, kivi, domates ve frenk üzümü gibi gıdaların içerinde bol miktarda bulunur.