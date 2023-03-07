Hamileler ada çayı içebilir mi, hamileliğin son ayında ada çayı içilir mi? Hamilelikte ada çayı içmek zararlı mı, yan etkileri nelerdir?

İlk üç ayı oldukça önemli olan hamilelik döneminde anne adaylarının yiyip içtiğine çok dikkat etmesi gerekir. Bitki çayları normalde yararlı olsa da içerdikleri bileşenlerden dolayı hamile kadınlar ve bebekleri için zararlı olabilir. Ada çayı tüketmek isteyen anne adayları, bununla ilgili bir uzmana danıştıktan sonra karar vermelidir. Çünkü ada çayının içindeki maddeler, anne ve bebeğin sağlığını etkiler.

Hamileler ada çayı içebilir mi?

Ada çayı şifalı bir bitki olsa da hamilelik döneminde tüketimine dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Thujone adlı bileşeni içeren ada çayı gebelik döneminde yüksek tansiyona neden olabilir. Ayrıca ilk 3 aylık dönemde düşük riski yüksek olduğu ve ada çayının da düşük riskini artırdığı bilindiği için bu bitki çayının tüketimi konusunda dikkat etmek gerekir. Eğer anne adayı fazla ada çayı içtiyse hekimine başvurarak gerekli kontrolleri yaptırabilir. Ayrıca bundan sonraki dönemde ada çayı tüketimi ile ilgili bilgileri de alabilir.

Hamilelikte ada çayı içmek zararlı mı?

Hamile kadınların ada çayı içmesi kesinlikle zararlıdır demek doğru olmasa da kimi zaman ada çayı gebeler için zararlı olabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda çok dikkatli davranmak önemlidir. Ada çayının hamile kadınlar için zararlı olabilmesinin nedeni ise içinde bulunan bileşenlerdir. Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde ada çayı kan basıncını artırıcı etki gösterebilir. Özellikle yüksek tansiyona eğilimli gebelerde plasentanın erken ayrılmasına yol açabilir. Bu nedenle de erken doğum riskini beraberinde getirebilir. Tüm bunlardan dolayı uzmanlar hamile kadınları ada çayı tüketimi konusunda uyarmaktadır.

Ada çayının yan etkileri nelerdir?

Şifalı bir bitki olan ada çayı bazı durumlarda özellikle de hamilelik döneminde yan etkilere de yol açabilir. Doğru tüketilmezse ada çayı şu yan etkilere neden olabilir:

Çok fazla ada çayı tüketmek anne adayının süt kalitesinin düşmesine neden olur.

Karaciğerinin fonksiyonlarının yavaş çalışmasına yol açar ve doğru çalışmasını engeller.

Sindirim sistemi üzerinde yıpratıcı bir etkisi vardır.

Aşırı ada çayı tüketmek, hormonal problemlere yol açabilir. Hamilelikte zaten kadınlar hormonal açıdan pek çok değişikliğe uğrar. Bu nedenle adaçayı tüketmek hormon dengesini daha da bozabilir.

Ada çayının çok fazla tüketilmesi kalp ritminin düzensiz olmasına yol açabilir.

Hamileliğin son ayında ada çayı içilir mi?

Hamilelik döneminde her besini doğru miktarda tüketmek oldukça önemlidir. Ada çayı içmek isteyen anne adayları bu bitki çayını tüketirken dikkatli olmalıdır. Eğer kişide düşük tansiyon problemi varsa gebelik dönemi boyunca kesinlikle ada çayı tüketmesi tavsiye edilmez. Ayrıca kronik bir hastalığa sahip anne adayları da ada çayı içmemelidir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kadınlar ise hamileliğin son ayında günde 1 bardağı geçmemek kaydıyla ada çayı içebilir. Eğer kan değerleri ya da tansiyon değerleri oynarsa ada çayı tüketimi hemen kesilerek bir uzmana başvurulmalıdır.

Ada çayı doğumu etkiler mi?

Hamilelik döneminde riskli olan bitki çaylarından ada çayının doğumu etkileyip etkilemediği oldukça merak edilmektedir. Çünkü ada çayı rahimdeki kasların gevşemesine yol açar. Bu da erken doğum ve düşük riskini beraberinde getirebilir. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında zaten var olan düşük riskini daha da artırmamak için bu dönemde ada çayı tüketimine ekstra dikkat edilmelidir. Plasentanın tutunmasını engellememek için ilk 3 ayda anne adayının ada çayı içmemesi tavsiye edilir.



