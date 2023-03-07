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Hamilelikte mide yanması neden olur, ne zaman başlar? Mide yanması hamilelik belirtisi mi, nasıl geçer?

24.02.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide, vücudumuzdaki en çabuk etkilenen organlardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Özellikle gebelik gibi hassas olan dönemlerde hamileliğin ilk belirtilerinden birisi olan mide bulantısı ve mide yanması oldukça sık karşılaşılan bir rahatsızlıktı olarak karşımıza çıkar. Özellikle hamilelik döneminde görülen ilk belirtilerden bir tanesidir. Bebek anne karnında büyüdükçe anne adayının mide yanması şikâyetleri de artabilir. Peki, hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelikte mide yanması neden olur, ne zaman başlar? Mide yanması hamilelik belirtisi mi, nasıl geçer?

Gebelik döneminin ilk haftalarından itibaren ortaya çıkabilen mide ekşimesi şikâyeti gebeliğin son haftalarına doğru daha şiddetlenebilir. Mide ekşimesine ek olarak mide bulantısı da beraberinde görülebilir. Bu korkulacak bir durum değildir. Hemen hemen her gebede meydana gelen oldukça normal bir şeydir. Fakat mide ekşimesine farklı durumlar da eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Mide yanması hamilelik belirtisi mi?

Mide yanması mide ekşimesi olarak da bilinir. Bu rahatsızlık yemek borusunda yanma hissetme şeklinde ortaya çıkan ağrıdır. Bu ağrı özellikle yemek yedikten sonra ve akşamları ortaya çıkar. Mide yanması ortaya çıktığında kişi ağzında acı veya asidik bir tat hisseder. Gebelik döneminde en çok görülen rahatsızlıklardan birisi mide yanmasıdır. Mide yanması hamile olan kişinin vücudunun sindirim sistemi yavaşladığı, hormonal değişikliklere uğradığı ve bebek tarafından midenin yukarıya itilmesi nedeniyle meydana gelmektedir.

Hamilelikte mide ekşimesi şikâyeti gebeliğin ilk haftalarında ortaya çıkabildiği gibi hamileliğin son haftalarında da şiddetini artırabilir. Bebek büyüdükçe mide yanması şikâyetleri de artar. Hamilik döneminde mide yanması hamileliğin ortalama olarak ikinci ayında başlayıp son haftasına kadar sürebilir. Hamilelik döneminde mide yanması genellikle son aylarda yoğun geçmektedir. Eğer anne adayında hamilelik öncesinde mide problemleri varsa mide yanması daha şiddetli yaşanabilir.

Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar?

Mide yanması gebelik döneminde sık görülen rahatsızlıklardan birisi olarak bilinir. Hamilelik döneminin ilk günlerinden itibaren progesteron hormonu salgılandığı için hamilelerde sindirim sistemi yavaşlamaya başlar. Sindirim sistemi yavaşladığı için midenin boşaltılması da yavaşlar ve bunun sonucunda mide yanması ortaya çıkar. Mide yanması şikâyeti gebeliğin her döneminde görülebilir. Özellikle gebeliğin son haftalarında bebek iç organlara ve mideye baskıda artış olacağı için bu dönemde anne adayında mide yanması şikâyetlerinin artığını gözlemlemek mümkündür.

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Hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelik döneminde görülen mide yanması ve reflü sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Genellikle bu rahatsızlık kendini midede ekşime, midede yanma, öksürük ve yemek borusuna doğru göğüste ağrı şeklinde gösterir. Mide yanması anne adayının hormonal değişimi, progesteron hormonunun artması ve sindirim sisteminin yavaşlaması sebebiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hamilelik döneminde progesteron hormonunun artması ile beraber mide ile yemek borusunun kesişmiş olduğu noktada bir gevşeme meydana gelir. Bu gevşeme mide asidinin yemek borusuna kaçmasına sebep olur ve bu durum mide yanmasına yol açar.

Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?

Bulantılar, kusmalar ve mide yanmaları anne adayının günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Özellikle anne adayları arasında çalışan varsa bu durum onları daha da zorlayabilir. Mide yanmasını hafifletmek için bazı yöntemler denenebilir. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Sigara, alkol ve kafein içeren besinlerin tüketimini ortadan kaldırmak
  • Sindirimi daha kolay olan besinleri tüketmek
  • Az az ve ara ara yemek yemek
  • Yatmadan üç saat önce bir besin tüketmemek
  • Baharatlı, yağlı, kızartma, gazlı içecek gibi besinlerden uzak durmak
  • Sol tarafa doğru yatmak
  • Süt ve süt ürünleri tüketmek
  • Bol ve rahat giysiler giymek
  • Yemek sonrası şekersiz sakız çiğnemek
  • Sıvı ve katı gıdaları aynı anda çok fazla tüketmemek
  • Stresten uzak durmak
  • Bol sıvı tüketmek
  • Uyurken yüksek yastık ile yatmak
  • Yemeklerden sonra hafif bir yürüyüş yapmak

Hamilelik döneminde oluşan mide yanması doğal yöntemlerle veya ilaç kullanılarak azaltılabilmektedir. Fakat doktorunuza danışmadan herhangi bir ilacı kullanmaya başlamayın. Bu size yarardan çok zarar verebilir. Gebelik döneminde mide yanmasını azaltmak için ılık süt, meyve, badem, kefir, muz, zencefil çayı, yeşil salata, yulaf ezmesi, pirinç, tavuk, armut, yoğurt ve patates gibi besinleri tüketmek faydalı olacaktır. Mide yanması yaşanılan bu hassas dönemde asitli, kafeinli ve gazlı içeceklerden özellikle uzak durulması gerekir.


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