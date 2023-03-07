Hamileler kola içebilir mi? Hamilelikte kola içmek zararlı mı, gazlı içecek içebilir mi?

Hamile kadınların gebe kalmadan önce bazı alışkanlıkları olabilir. Ancak sağlıklı bir gebelik için bazen bu alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerekir. Örneğin kola pek çok kişi tarafından severek tüketilen bir içecektir. Ancak içeriğinde fazla miktarda kafein olduğu için anne adayları için zararlıdır. Ayrıca kola gazlı bir içecek olduğu için hamilelik döneminde bazı riskler oluşturabilir. Anne adayının sağlığı ile birlikte bebeğin sağlığı ve gelişimi açısından da tehdit edici bir unsurdur.

Hamileler kola içebilir mi?

Gebelik dönemi neredeyse her kadının özel zamanlarıdır. Anne adayları bu dönemde pek çok yiyecek ve içecek aşerebilirler. Hatta bazı kadınlar normalde tüketmedikleri şeyleri bile aşerebilirler. Özellikle yaz aylarında serinlemek için çoğu hamile kadın kola içmek isteyebilir. Ancak kola hamile olmayan insanlara bile zararlı bir içecek olduğu için gebelik döneminde kola içilmesi tavsiye edilmemektedir. Bu sıcak yaz günlerinde kadınlar serinlemek için daha farklı içeceklere yönelebilir ve hem kendilerini hem de bebeklerini koruyabilirler. Kola hem içerdiği kafein gibi zararlı maddeler hem de asitli ve şekerli bir içecek olması nedeniyle uzmanlar tarafından kesinlikle hamilelere önerilmemektedir.

Hamilelikte kola içmek zararlı mı?

Hamile kadınların yedikleri ve içtikleri şeylere çok dikkat etmesi gerekir. Bu dönemle gazlı ve şekerli içecekler tüketmek, bebeklerde kalp hastalığı görülme riskini artırmaktadır. Dolayısıyla kola tüketen anne adayları, kolanın içindeki kafeinin direkt bebeklerine geçmesine neden olurlar. Anne karnındaki bebek kafeini eritebilecek bir sisteme sahip olmadığı için gelişimi negatif yönde etkilenebilir. Yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde kola tüketen kadınların çocuklarında gelişim açısından pek çok olumsuzluk olduğunu kanıtlamıştır. Yani bebeğin sağlığı açısından hamilelik döneminde kadınların kola içmesi zararlıdır.

Hamilelikte hangi içecekler içilmeli?

Hamilelik döneminde hem aşermek hem de stresli zamanlar geçirmek kadınları pek çok yiyecek ve içeceğe yönlendirebilir. Ancak tüketilecek besinlere kesinlikle dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde besinlerin zararları bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Hamilelik döneminde olan kadınların en çok tüketmesi gereken içecek sudur. Günde ortalama 2 litre su içilmesi çok önemlidir. Ayrıca şekersiz rafine doğal ve taze sıkılmış meyve suları da tüketilebilir. Böylece kadınlar içecek ihtiyaçlarını doğal bir şekilde karşılayabilir. Kalsiyum bakımından zengin bir içecek olan süt de hamilelik döneminde tüketilebilecek içeceklerdendir. Özellikle ılık hâlde içilen süt hamilelik döneminde mide yanmasına iyi gelir.

Hamileler gazlı içecek içebilir mi?

Gebelik döneminde özellikle bebeğin sağlıklı gelişimi için ona faydalı olacak besinler tüketilmelidir. Bu süreç içinde kadınların tükettiği her şey direkt bebeğe geçtiği için anne adayları yedikleri ve içtikleri şeye dikkat etmelidir. Anne ve bebeğin sağlığı açısından gazlı içecekler tüketilmemesi önemlidir. Çünkü gazlı içeceklerin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ayrıca kola gibi gazlı içeceklerin içinde bulunan kafein direkt bebeğe geçtiği için ona zarar verme riski çok yüksektir. Daha önce kola alışkanlığı olmayan kadınların bile hamilelikte kola aşermek gibi durumlarla karşılaştığı görülmüştür. Bu çok normal bir durum olsa da bu süreçte kola tüketilmemesi gerekir.



