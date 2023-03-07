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Hamileler şalgam içebilir mi, şalgam suyu sağlıklı mı? Hamilelikte şalgam nasıl tüketilir mi, şalgam suyu mideye zarar verir mi?

21.02.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik döneminde tüketilen besinlere çok dikkat etmek gerekir. Bitkisel kaynakların vücut için pek çok faydası olsa da içerdikleri bileşenlerden dolayı bazen zararlı olabilirler. Hamilelikte ekstra dikkat edilmesi gereken beslenme konusunda anne adaylarının merak ettiği konulardan biri de şalgam tüketimidir. Yararlı bir içecek olan şalgamın gebelik döneminde tüketimi ile ilgili mutlaka bilgi sahibi olmak ve doğru miktarda tüketmek çok önemlidir. Şalgam suyu mideye zarar verir mi?

Hamileler şalgam içebilir mi, şalgam suyu sağlıklı mı? Hamilelikte şalgam nasıl tüketilir mi, şalgam suyu mideye zarar verir mi?

Hamile kadınların tükettiği her besin direkt bebeklerine etki ettiği için yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeleri gerekir. Sağlıklı bir içecek olan şalgam suyu, vücut için pek çok faydaya sahiptir. Ancak gebelik döneminde bu içeceğin özellikle ağır yemeklerle birlikte tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi çok önemlidir. Hamilelikte şalgam tüketmek isteyen kadınların doğru miktarı bilmesi önemli bir detaydır.

Hamileler şalgam içebilir mi?

Hamilelerin beslenmesi hassasiyet gerektiren bir konudur. Günlük hayatta çok faydalı olduğu bilinen şalgam, gebelikte farklı etkilere neden olabilir. Hamilelikte şalgam tüketimi sonucu anne adaylarının tansiyonu oynayabilir. Ancak gebe kadınların bu dönemde şalgamdan tamamen uzak durması gerekir demek de doğru olmaz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey içilen şalgam suyunun miktarıdır. Hamile kadınlar, gebelik süresi boyunca günde 1 çay bardağını aşmayacak şekilde şalgam suyu içebilir. İçilen şalgam suyunun acılı olmamasında fayda vardır. Çünkü hamilelikte mide daha hassas olur ve acılı şalgam suyu da anne adaylarının midesinde yanmaya ve ekşimeye neden olabilir. Hamile kadınların kusma şikâyetini artırmamak için acılı şalgam suyundan uzak durmalarının faydası vardır.

Şalgam suyu sağlıklı mı?

Zengin bileşenler içeren şalgam suyu, insan vücudunun A, C ve E vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ayrıca içeriğinde antioksidan, beta karoten ve magnezyum da bulunur. Özellikle kış aylarında kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlar. Çünkü C vitamini ve antioksidanlar, vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur. Bağışıklık ve sindirim sistemini düzenlemeye katkısı olan şalgam suyu, aynı zamanda kemik gelişimi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Akciğerlere iyi gelmesiyle bilinir ve kansere karşı koruyucudur. Düzenli olarak tüketildiğinde de cilt bariyerini güçlendirerek cildi tahrişe, yaralanmaya, kızarıklığa vb. koruyabilir.

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Şalgam suyu ne kadar tüketilmeli?

Tüm içeceklerde olduğu için şalgam suyunda da fazla tüketim vücuda pek çok zarar verebilir. Sağlıklı ve faydalı olsa da fazla içildiği zaman çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer kişide herhangi bir sağlık problemi bulunmuyorsa günde maksimum 2 bardak şalgam suyu içebilir. Ancak mide sorunu yaşayanlar, en fazla 1 bardak şalgam suyu içmelidir ve şalgam suyu acılı olmamalıdır. Hamile kadınlar için ise bu sınır şalgam suyunun acısız olması şartıyla 1 çay bardağıdır. Bu miktarlardan daha fazla şalgam suyu içmek beraberinde pek çok zararı da getirebilir.

Şalgam suyu mideye zarar verir mi?

Şalgam suyunun doğru miktarda tüketimi midede herhangi bir probleme yol açmaz. Ancak her gün çok fazla miktarda şalgam suyu içmek, midede ve vücudun farklı yerlerinde olumsuz yan etkilere neden olabilir. Çünkü şalgam suyunun içinde çok fazla miktarda tuz vardır. Bu da hem midede hem de tansiyonda negatif belirtiler oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle hamile kadınlar şalgam suyu içmeden önce mutlaka hekime danışmalı ve onun tavsiyelerine uygun olarak şalgam suyu içmelidir. Ayrıca hamileyken acılı şalgam içmek kesinlikle önerilmez çünkü midede yanma hissini artırarak kusmaya yol açabilir.

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