Hamilelikte hangi durumlarda cinsel ilişki sakıncalıdır? Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama görülmesi normal mi?

Hamilelikte cinsel ilişki hem anne hem de baba adaylarının tereddüt ettikleri bir konudur. Özellikle hamilelik süreci boyunca cinsel ilişkiye girmek bebeğe bir zarar gelir mi düşüncesi yüzünden ertelenebilmektedir. Normal seyrinde devam eden bir hamilelikte anne ve baba adaylarının cinsel ilişkiye girmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Yani cinsel ilişkiye girmek bebeğe herhangi bir zarar vermemektedir.

Hamilelikte cinsel ilişki zararlı mı?

Anne adaylarının hamilelik döneminde en çok merak ettikleri konulardan birisi de hamileyken ilişkiye girilir mi konusudur. Eğer annede kanama, düşük riski ve erken doğum riski gibi problemler yer almıyor, hamileliği normal seyrinde ilerliyorsa cinsel ilişkinin anne ve bebek için herhangi bir zararı yoktur. Hamilelik döneminde hormonlarda meydana gelen değişikliklerden kaynaklı olarak kadınlarda cinsel istek hem artabilmekte hem de azalabilmektedir. Bu oldukça sık karşılanan bir durum olduğu için oldukça normal karşılanmalıdır.

Hamilelik döneminde anne ve baba adaylarının cinsel ilişki sırasında bazı şeylere dikkat etmeleri gerekmektedir. Cinsel birleşme esnasında annenin karnına baskı uygulanmaması ve fazla zorlanmaması gerekir. Aynı zamanda bu birleşme esnasında kesinlikle kayganlaştırıcı kullanılmamalıdır. Meme uçlarının fazla uyarılması sonucunda oksitosin hormonu salgılanmaktadır. Bu durum da erken doğuma yol açabilmektedir. Bu yüzden meme uçlarındaki bu hassasiyete dikkat edilmesi gerekir.

Hamilelikte hangi durumlarda cinsel ilişki sakıncalıdır?

Hamilelik döneminde ortada bir risk faktörü bulunmuyorsa gebeliğin son aylarına kadar cinsel ilişkinin devam etmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Fakat hamilelikte kanama görülüyor ve plasenta aşağıda bir durumdaysa cinsellikten kaçınmak gerekir. Bunların yanında hamilelik döneminde cinsel ilişkiye girmenin sakıncalı olduğu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Amniyon suyunun gelmesi

Rahim ağzının açılması

Düşük riski

Babanın cinsel yolla bulaşan bir hastalık taşıması

Çoğul gebeliklerde

Plasentanın rahim ağzını kapatması.

Hamileliğin ilk aylarında cinsel ilişki bebeğe herhangi bir şekilde zarar vermez. Aynı zamanda cinsel organın da bebekle herhangi bir teması yoktur. Ama bazı durumlarda hamileliğin ilk haftalarında cinsel ilişki düşüğe neden olabildiği gibi son aylarında da erken doğuma sebep olabilir.

Hamilelikte cinsel ilişki kaçıncı aya kadar devam edebilir?

Hamilelikte cinsel ilişki anne adaylarını tedirgin eden bir durumdur. Bu dönemlerde cinsel ilişkiye girdiğimde bebeğim herhangi bir zarar görür mü diye endişe edilmektedir. Fakat bu konu endişe edilecek bir durum değildir. Doktor anneye bu konuyla ilgili olarak özel bir uyarıda bulunmadıkça hamileliğin her döneminde cinsel ilişkiye girilebilir. Yani annenin cinsel ilişkiye girmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Gebeliğin son aylarına doğru annedeki fiziki değişimler sebebiyle cinsel ilişki çiftleri zorlayabilmektedir. Bu yüzden gebeliğin son dönemlerine doğru cinsel ilişkiyi sınırlandırmak gerekebilir. Gebeliğin son haftalarında yaşanan cinsel ilişki çoğunlukla zevkten çok acı verici bir hâl alabilir.

Hamilelik öncesinde çiftler genel olarak ayda ortalama 8-10 kez cinsel ilişkiye girmektedir. Bu durum gebeliğin ilk üç ayında ayda ortalama 6 kez, gebeliğin üçüncü ayından sonra ortalama 5 kez, son aylarında ise ayda 1-2 kez şeklinde değişiklik göstermektedir. Hamilelikte cinsel ilişki sıklığını genel olarak anne adaylarının kendileri belirler. Bu yüzden hamilelikte cinsel ilişki sıklığı şu kadar olmalıdır diye net bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama görülmesi normal mi?

Hamilelikte cinsel ilişki sonrası görülen kanamalar annelerin büyük endişe kaynağıdır. Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama görülmesinin oldukça basit sebepleri olabilir ve hamilelerde sık görülen bir durumdur. Bunun yanında hamilelikte cinsel ilişkide yanma ve acı da görülebilmektedir. Rahim ağzının aşırı hassas olması cinsel ilişki sonrası kanama olmasına sebep olabilir. Bu yüzden kanama meydana gelmesi normaldir. Hamilelikte cinsel ilişki sonrası meydana gelen kanamaya eşlik eden bazı durumlarda acilen bir doktora danışılmalıdır. Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Gebelikte cinsel ilişki sonrası ağrı ve kramp (karında ve kasıkta ağrı)

Pıhtı ve parça düşmesi

Tansiyon düşmesi

Baş dönmesi

Ateş

Rahim kasılmaları

Hamilelikte cinsel ilişki pozisyonu nasıl olmalı?

Cinsel ilişki hamilelik döneminde biraz daha zor olmaktadır. Hamilelikte cinsel ilişki sırasında hem annenin rahat etmesi ve doyuma ulaşması hem de erkeğin zorlanmaması gerekmektedir. Bu yüzden cinsel ilişki sırasında tercih edilecek pozisyonlar çok önemlidir. Bu pozisyonları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Anne adayının üstte olduğu pozisyon

Kaşık pozisyonu: Hamilelik döneminde tercih edilebilecek en güvenli seks pozisyonudur. Hamileyken ilişkiye girmek hamileliğin ilerleyen dönemlerinde annenin karnı büyüdüğü için zorlaşabilmektedir. Bu yüzden bu dönemde en çok tercih edilebilecek pozisyonlardan bir tanesidir.

Misyoner pozisyon: Anne adayının sırt üstü yatarken eşinin üstte olduğu bir pozisyondur. Bu pozisyon özellikle annenin karnının henüz büyümediği ilk aylarda tercih edilebilir. Fakat son aylarda bu pozisyonda ilişkiye girmek zorlayıcı olabilir.

Kanepe pozisyonu: Cinsel ilişki sırasında kişilerin tercih ettiği pozisyonlarda annenin karnına baskı uygulanmaması gerekir. Kanepe pozisyonu bu yönden tercih edilebilecek en iyi pozisyonlardan birisidir.

Hamilelikte cinsel ilişki sırasında kullanılan pozisyonlarda bazen annenin sırt ağrıları ve bel ağrıları artabilir. Bu durumun önüne geçmek için annenin belinin altına yastık koyulabilir.



