Rezidansta işkence olayında flaş gelişme! 8 kişi daha yakalandı

Geçtiğimiz yıl Bakırköy’deki lüks bir rezidansta yaşanan işkence ve mala el koyma olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre suça karıştıkları öne sürülen çetenin Kazakistan ve Çeçen uyruklu 8 üyesi daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Geçen yıl 25 Mayıs’ta Bakırköy’de bulunan lüks bir rezidansa A.J. adlı bir kişi tarafından zorla götürülen E.K ve D.A. adlı 2 kişi, burada zorla alıkonularak işkence yapılmış ve mal varlıkları yağmalanmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik yapılan çalışmalarda, olaya karışan Kazakistan ve Çeçen uyruklu 8 şüpheliyi daha belirledi. İsimleri ve adresleri tek tek tespit edilen yabancı uyruklu suç örgütü üyeleri, teknik ve fiziki takibin ardından 12 Nisan’da detayları açıklanmayan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TAVAN ARASINDA, ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE VE KUTUDA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ikametlerinde ve lüks rezidansta arama yapıldı. Bu aramalarda rezidansın tavan arasında, çamaşır makinesinde ve makyaj kutusunda 7 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 77 fişek, 1 sahte pasaport, 1 kelepçe, 2 telsiz ve 1 takip cihazı ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sekiz gün öce yakalanan ve emniyete götürülen zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak hapse mahkum edildi. (İA)

