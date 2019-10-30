Richard Falk'ın İstinye Üniveristesindeki seminerleri başladı

İSTANBUL (AA) - ABD’li Prof. Dr. Richard Falk, İstinye Üniversitesinde düzenlenlenen seminerde Orta Doğu'da yaşananlar, mülteci meselesi, iklim değişikliği, değişen enerji politikaları ve su mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu konusundaki çalışmalarıyla tanınan Richard Falk'ın, "Orta Doğu Çatışması ve Dünya Düzeni" başlıklı semineri ve eğitim programı İstinye Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde başladı.

Falk, Orta Doğu'daki çatışmalar ve buna bağlı olarak değişen yeni dünya düzeniyle ilgili toplam 9 seminer verecek.

Orta Doğu'da barış ve demokrasi adına ne yanlışlar yapıldığını ve bundan sonraki süreçte bu yanlışların düzeltilmesi yönünde nasıl adımlar atılması gerektiği de bu seminer kapsamında ele alınacak.

Falk, seminerde öğrencilerle, "Çatışma kaynağı bölgenin iç dinamikleri mi, yoksa dışarıdan dayatılan yaklaşımlar mı?” sorusuna yanıt aranacak.

Orta Doğu'da doğan problemleri, bu problemlerin arka planında neler yattığına dair değerlendirmelerde de bulunacak olan Falk, bölgedeki politik karmaşanın gelecekteki yansımalarına da dikkati çekecek.