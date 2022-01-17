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Rıdvan Dilmen’in Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerine Murat Ongun’dan tepki

17.01.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Hatayspor’a yenildiği maçı TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen’in Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği sözlere İBB Sözcüsü Murat Ongun ‘dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı’ diyerek tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları..

Rıdvan Dilmen’in Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerine Murat Ongun’dan tepki

Son dakika gelen habere göre Rıdvan Dilmen’in canlı yayında kullandığı sözlere Murat Ongun tepki gösterdi. Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra TRT Spor'da müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadelere cevap geldi.

Rıdvan Dilmen, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesinde imzası olan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar üstünden konuyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirdi.

Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" ifadelerini kullandı.

‘FUTBOLUN VE SİYASETİN ŞEYTANI’

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarından sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan paylaşım geldi. Ongun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Rıdvan Dilmen
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