Rihanna'dan sevgililer gününe özel tasarım

Ünlü şarkıcı Rihanna Savage x Fenty iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla tanıttı. Sevgililer Günü için koleksiyon hazırlayan Rihanna'nın paylaşımı yürek hoplattı...

Rihanna, bu özel günün temasına uygun olarak iç çamaşırı takımında kadife kalpler kullandı. İç çamaşırı şu an satışta ve fiyatı da 480 TL.

Rihanna daha önce markasıyla ilgili şöyle konuşmuştu: ''Savage (vahşi) bana göre çok güçlü bir kelime. İç çamaşırı kadın bedenini sömürmek amacıyla kullanılmamalı. Kadınlar genellikle zayıf ve muhtaç olarak görülüyor ancak kadınlar güçlü ve yetkin olduğu artık herkesin bilmesi gerekiyor.''

Şarkıcı, New York Moda Haftası'ndaki defilede yalnızca sıfır beden modellerle çalışan firmalara da mesaj vermişti. Barbadoslu yıldız moda şovunda hamile ve büyük beden modellere yer vererek ''Rihanna moda dünyasında oyunu değiştirdi'' yorumlarına neden olmuştu.





