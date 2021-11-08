Riskli gruptaki iki arkadaş otobüste seyahat ederken yakalandı

Ankara’dan Kayseri’ye giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden iki arkadaş, E.S. ile A.K’nin korona virüsü (Covid-19) temaslısı olduğu tespit edildi.

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan iki arkadaşa ve HES kodu sorgulamadan yolcu kabul eden firmaya 4 bin 50’şerden toplamda 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)

