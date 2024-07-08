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  4. Rızası olmadan evlenen kızı ve damadını vurdu! Kayınpederi akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı!

Rızası olmadan evlenen kızı ve damadını vurdu! Kayınpederi akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı!

08.07.2024 16:16
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08.07.2024 16:16
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Amasya'da rızası olmadan evlendiği kızı ve damadıyla akaryakıt istasyonunda karşılaşan kayınpeder, aracından çıkardığı av tüfeği ile kızını ve damadını vurdu. Av tüfeğiyle kadın yaralanırken, damadı olay yerinde can verdi.

Olay, saat 09.50'de Amasya merkeze bağlı Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35) iddiaya göre ailesinin rızası olmadan bir ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül(54) akaryakıt istasyonunda geldiği esnada kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada baba Dursun Şengül, otomobil içince bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu. Damadı Halil Eser olay yerinde hayatını kaybederken, kızı İnci Eser ise kolundan yaralandı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akaryakıt isyasyonuna gelen damadın yakınları sinir krizi geçirdi. Halil Eser'in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AV TÜFEĞİYLE YAKALANDI

Kızını ve damadını vurduktan sonra otomobili ile olay yerinden uzaklaşan Dursun Şengül, jandarma ekipleri tarafından suç aleti olan av tüfeğiyle yakalanarak.
Baba Duran Şengül polis ekiplerinde göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Amasya av tüfeği
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