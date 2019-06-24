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Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Rize'de, arkadaşının kiloları nedeniyle "Tanker gibisin" sözüne alınınca zayıflamaya karar veren Bahadır Türüt, 4 ayda diyet ve spor ile 33 kilo verdi.

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Rize'de yaşayan ve bir televizyon kanalında ana kumandada tekniker olarak çalışan 31 yaşındaki Türüt, aynı televizyon kanalında kameraman arkadaşı Servet Bayrak'tan fotoğrafını çekmesini istedi.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak isteyen Türüt, arkadaşının "Tanker gibisin. Bu fotoğraf paylaşılır mı?" sözleriyle şaşkına döndü. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşmayan Türüt, arkadaşıyla kısa sürede zayıflayacağı konusunda iddiaya tutuştu.

4 AY SONUNDA 115 KİLODAN 82 KİLOYA DÜŞTÜ

Türüt, 4 ayda ekmeği azaltırken yediği yemeklere dikkat etmeye başladı. Bu sürede işine yürüyerek gidip gelmeye başlayan Türüt, her gün en az 8 kilometre yürüdü. Türüt, 4 ay sonunda 115 kilodan 82 kiloya düşmeyi başardı.

Bahadır Türüt, yaptığı açıklamada, her şeyin bir fotoğrafla başladığını belirterek, "Bana çektiği fotoğrafı paylaşmak isteyince 'tanker' dedi. İçimde yara oldu. Zayıflayacağımı söyleyince inanmayarak dalga geçti." dedi.

Kilo verdiği için artık daha mutlu olduğunu vurgulayan Türüt, şöyle devam etti:

"Sabahları daha dinç kalkıyorum. Önceden zorlukla yorgun uyanıyordum. Merdiven çıkamıyordum, ayakkabılarımı bağlayamıyordum. Şimdi çok rahatlıkla yapabiliyorum. Fotoğraf çektirirken göbeğimi veya başka bir yerimi kamufle etmek zorunda kalmıyorum. Şimdi çok rahat fotoğraf çektirebiliyorum. Artık kendisi de bana fotoğraf çekmekten usandı. İnatlaşma uğruna oldu ama galip gelen ben oldum."

'10 KİLO DAHA VERECEĞİM'

Türüt, hayatında birçok şeyin olumlu anlamda değiştiğine dikkati çekerek, "Çevremdeki insanlar olumlu tepki veriyor. Bu süre zarfında kıyafetleri değiştirmek zorunda kaldım. Terzide yeniden ölçülerini alıyoruz. Sürekli kıyafet değişimi yaşıyorum. Biraz daha devam etmek istiyorum. Sanırım 10 kilo daha vereceğim." ifadesini kullandı.

Beslenmesine dikkat ettiğini dile getiren Türüt, şöyle konuştu:

"Pilav, makarnayı hayatımdan çıkardım. Günde iki bardak yeşil çay içiyorum. Dört ay geçti. Evle iş arasında yürüyerek gidip geldim. Boş zamanlarımda sahildeki spor aletlerini kullandım. Hiçbir şekilde mide ameliyatı olmadım. Kendi irademle verdim. Önce hayal ettim, sonra inandım ve başardım. İnsanlar önce kendi içinde düşünsünler, ameliyat şart değil. Yapabilirler. Az yesinler, azim göstersinler."

'HER AÇIDAN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR'

Servet Bayrak ise arkadaşının sağlıklı bir bedene kavuştuğunu belirterek, bu duruma iddiayla katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Artık arkadaşının fotoğrafını çekmekten yorulduğunu anlatan Bayrak, "Her açıdan fotoğrafının çekilmesini istiyor. Önceden karnını saklıyordu, artık her açıdan fotoğrafını çekiyoruz. Kendini daha mutlu hissetmesi, sağlıklı olması bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.


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Rize iddia kilo verdi

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