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Rize'de 'buhar'paniği! Ekipler köye çıkarma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.

Rize’de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi’nde yeraltından buhar çıktığını görenler durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, buharın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre, çıkanın, tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi.

Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığı'nın Ankara’daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

AMONYAK BUHARI

Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bozkale köyü sakinleri ne olduğuna anlam veremedikleri ve ilk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirtilen dumanla ilgili kesin sonucu merak ediyor.

'İLK KEZ OLUYOR!'

Bozkale köyünde yaşayan Turgut Taylan olayın fark edilmesi ile ekiplere haber verildiğini belirterek, "Önceki gün fark edildi. Ekipler geldiler, incelediler. Biz de ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Ortada plastik kokusu gibi bir koku var. Daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmadık, ilk kez oluyor. Ne olacağını merak ediyoruz" dedi.

Olay yerine ekiplerin gelmesi ile kendilerininde durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mehmet Karvan da "Bu buharı görenler ekiplere bildirmişler. Biz görmedik. Buraya gelen ekipleri görünce gelip baktık, haberimiz oldu. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Buhar yer altından çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için çok da yaklaşmıyoruz. Zaten olay yerine de emniyet şeridi çekildi. Sonucu merak ediyoruz" diye konuştu.

Seyfullah Özgen ise "Sıcak su buharı olduğunu zannediyordum, amonyak olduğunu duyunca oradan uzaklaştım. Patlar diye endişe ettim. Ne olur ne olmaz orada park halinde olan otomobilimi oradan uzaklaştırdım" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Yeraltı Buhar bozkale

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