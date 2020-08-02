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  4. Rize'de çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı

Rize'de çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında bugün denizde bir anda ortaya çıkan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının hemen ardından Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Deniz üzerinde etkili olan hortum, açıktan karaya doğru yanaşınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Karadeniz Sahil Yolunda bazı otomobillerin durarak hortumun geçmesini beklediği gözlenirken, yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Hortum çevre ilçelerden de fark edilirken, meraklı vatandaşlar hortumu cep telefonu ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

(İHA)

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