HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rize'de ilginç olay! Gören şaşkına dönüyor: Evin balkonu var ama balkona çıkacak kapı yok...

Rize'de ilginç olay! Gören şaşkına dönüyor: Evin balkonu var ama balkona çıkacak kapı yok...

11.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik Köyü'deki bir evi görenler şaşkına dönüyor. Binanın ön tarafındaki kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona çıkan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daire ise ilginç görüntü oluşturdu.

Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu.

"İLK KEZ GÖRENLER İÇİN İLGİNÇ MANZARA"

Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı. Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.

20ad8d9c27bc09e25072f87ac588910d

"BU DA BİZİM GÜZELLİĞİMİZ"

Balkona geçiş sağlayacak kapının olmadığını gören Cemil Temiz ise "Balkonun kapısını kapatınca ilginç durum ortaya çıkmış. Bence balkonun etrafını duvar örselerdi odayı da genişletmiş olurlardı. Karadeniz'de böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz, bu da bizim güzelliğimiz" diye konuştu. (DHA)

8fc05560b8d26f8502652a55e8136e68

a705b8a04377e3240bf0c4add32dc492

09a010f69fc9520648a09caf8020175e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Video uğruna kuzudan oldu! Görüntüler binlerce kez izlendiVideo uğruna kuzudan oldu! Görüntüler binlerce kez izlendi
"Şişşt güzellik..." 5 lise öğrencisine iğrenç taciz! Skandal bununla da kalmadı: Bir de minibüsle ezdiler"Şişşt güzellik..." 5 lise öğrencisine iğrenç taciz! Skandal bununla da kalmadı: Bir de minibüsle ezdiler
Davutoğlu'ndan Bakan Nebati'ye sert sözler! 'O beyin sende yok'Davutoğlu'ndan Bakan Nebati'ye sert sözler! 'O beyin sende yok'
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.