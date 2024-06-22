HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rize’de toprak kayması! O anlar kamerada

Rize’de toprak kayması! O anlar kamerada

22.06.2024 09:30
Önerilen Videolar
'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

Salda gölünün ortasında can pazarı! Küçük kızı böyle kurtardılar

Salda gölünün ortasında can pazarı! Küçük kızı böyle kurtardılar

Boş baklavadan sonra etsiz lahmacun! Sadece 40 TL: Bandırma'nın meşhur lezzeti sosyal medyada da gündem yarattı

Boş baklavadan sonra etsiz lahmacun! Sadece 40 TL: Bandırma'nın meşhur lezzeti sosyal medyada da gündem yarattı

İçerik devam ediyor
kadir.gunduz kadir.gunduz
22.06.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize’de geçmiş yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil çağrı merkezinin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması meydana geldi.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kameraların kayıtta olduğu esnada yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı. Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçum: Cumhur İttifakı'nı bozmaya oynamayın asla tutmazUçum: Cumhur İttifakı'nı bozmaya oynamayın asla tutmaz
Bayram tatilinin bilançosu ağırlaşmaya başladı! Bayram tatilinin bilançosu ağırlaşmaya başladı!
AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacakAK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak
Anahtar Kelimeler:
Rize
En Çok Okunan Haberler
Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Çoğunluğu müslüman olan o ülkede başörtüsü yasağı

Çoğunluğu müslüman olan o ülkede başörtüsü yasağı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.