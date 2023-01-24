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  4. Rize'de yaşlı çiftin kaldığı ev yangın sonucunda küle döndü

Rize'de yaşlı çiftin kaldığı ev yangın sonucunda küle döndü

24.01.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Rize'de yaşlı çiftin kaldığı ev yangın sonucunda küle döndü

Çayeli ilçesi Yenice köyünde Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşinin kaldığı iki katlı ahşap binada saat 19.28 sıralarında üst katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çayeli İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve Rize İl Özel idaresi ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında yaşlı çift yara almazken 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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