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  4. Rize’deki mevsimlik minare bahar gelince yeniden ayağa kaldırıldı

Rize’deki mevsimlik minare bahar gelince yeniden ayağa kaldırıldı

04.05.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası'nda, çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minareyi kışın çığdan zarar görmemesi için "yatıran" yöre sakinleri, havaların düzelmesiyle yeniden kaldırdı.

Rize'de ilçeye bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 124 metre rakımlı Garzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami minaresiyle dikkati çekiyor.

Yayla sakinleri, çelik varillerden yapılan 7 metre yüksekliğindeki minareyi kışın olumsuz hava koşullarından korumak için elle çevrilebilen makaralı bir sistemle yatırıyor.
Çelik telle bağlanan minareyi zorlu geçen kış aylarında çığdan korunması için yatıran yayla sakinleri, havanın düzelmesiyle aynı sistemi kullanarak minareyi tekrar kaldırdı.

ÇIĞ NEDENİYLE İKİ KEZ YIKILDI

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce yaptıkları caminin minaresinin sistemi kurmadan önce çığ nedeniyle iki kez yıkıldığını söyledi. Çözüm üretmek için bu yola başvurduklarını ifade eden Tığcı, "Varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle yayladan son ayrılanlar minareyi indiriyor. Yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman kaldırıyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle biraz erken çıktık. İnşallah yasağın kalkmasını ardından hocamız gelir ve camide göreve başlar" dedi.

Tığcı, geçen yıl çığ düştüğünü ancak minarenin yatık olması nedeniyle hasar görmediğini sözlerine ekledi.

''ZAHMETTEN KURTULMUŞ OLDUK''

Yayla sakinlerinden Mehmet Ali Kurt ise minare yapımının zor ve zahmetli olduğunu vurgulayarak, "Bir arkadaşımızın önerisi ile varilleri kaynak yaptık. Üzerine bağladığımız makara sistemi ile rahatlıkla minareyi yatırıp kaldırabiliyoruz. Böylece zahmetten kurtulmuş olduk" ifadesini kullandı.

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(AA)

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