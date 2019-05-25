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Rize deplasmanı dönüşü Trabzonspor taraftarını taşıyan konvoya taşlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 02:19 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Rize deplasmanı dönüşü Trabzonspor taraftarını taşıyan konvoya taşlı saldırı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor’un konuğu olan Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 üstünlükle ayrılırken, Trabzon dönüşünde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan konvoya taşlı saldırıda bulunuldu.
Karşılaşmanın ardından yaklaşık 2 saat boyunca Çaykur Didi Stadında bekletilen Trabzonspor kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkartıldı. Trabzonsporlu oyuncuların bulunduğu otobüsün arkasından Trabzon istikametine giden araca Rize Limanı önünde taşlı saldırı oldu. Bir grup taraftar seyir halindeki Trabzonspor taraftarlılarının içerisinde bulunan araçlara taş atmaya başladı. Bunun üzerine yol ortasında duran konvoydan inen Trabzonsporlu taraftarlar ile Rizespor taraftarları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmada taraftarların dağılması için müdahale eden polis ekipleri biber gazı sıkınca gazdan etkilenen bir polis fenalaştı. Yol kenarına alınan polisin yardımına meslektaşları yetişerek olay yerine getirilen su ile gazdan etkilenen polisin yüzü yıkandı.
Olay yerinden Rizespor taraftarlarının uzaklaştırılması ve Trabzonspor taraftarlarının yeniden araçlara bindirilmesiyle konvoy yoluna devam etti. Misafir takım Trabzonspor’un taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında Rize’den ayrıldı.

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