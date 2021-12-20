HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Rize ve Artvin'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Rize ve Artvin'de yarın okul var mı? İşte hava durumu!

Rize ve Artvin'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Rize ve Artvin'de yarın okul var mı? İşte hava durumu!

20.12.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından eğitime 1 gün ara verildiği duyurulurken Rize ve Artvin'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Okullar Adana, Aksaray, Bingöl ve Tunceli dahil olmak üzere pek çok ilde tatil edildi. Peki 21 Aralık Salı Rize ve Artvin'de okullar tatil mi? İşte hava durumu ve merak edilenler...

Rize ve Artvin'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Rize ve Artvin'de yarın okul var mı? İşte hava durumu!

Ülke genelinde pek çok ilde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kar yağışı sebebiyle yaşanan olumsuzlukları önleme amacıyla Kars, Adana, Aksaray, Bingöl ve Tunceli'de okullar tatil edildi. Peki Rize ve Artvin'de okullar tatil mi olacak? İşte hava durumu...

RİZE VE ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de bu hafta Cuma gününe kadar sağanak yağışlı hava hakim sürecek. Güneş ise haftasonu itibariyle etkisini gösretecek. Salı günü Rize 9 derece olacak.

Artvin'de de aynı şekilde kar yağışı beklenmiyor. Cuma gününe kadar şehirde sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Haftasonu ise güneş ve sıcaklıkların bir nebze de olsa yükselmesi bekleniyor.

Rize ve Artvin'de henüz kar yağışı yaşanmaması sebebiyle okullarda eğitime devam edilecek.

ADANA, BİNGÖL VE AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okulların 20 Aralık 2021 Pazartesi tatil edildiği duyurulmuştu. İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, okullara da bir gün ara verilmesine sebep oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiği duyuruldu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de yine kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Yine Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen diğer iller arasında Tunceli, Kars, Denizli, Eskişehir ve Sivas bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Adana, Bingöl ve Aksaray'da okullar tatil mi?Adana, Bingöl ve Aksaray'da okullar tatil mi?
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı Artvin Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Büyük tepki çekmişti! Skandal görüntü sonrası flaş karar

Büyük tepki çekmişti! Skandal görüntü sonrası flaş karar

Trafik kazası sonrası savcıya darp! "Kim olursan ol öldürürüz seni"

Trafik kazası sonrası savcıya darp! "Kim olursan ol öldürürüz seni"

Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam gidiyorlar" diyerek duyurdu

Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam gidiyorlar" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.