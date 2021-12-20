Rize ve Artvin'de okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Rize ve Artvin'de yarın okul var mı? İşte hava durumu!

Ülke genelinde pek çok ilde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kar yağışı sebebiyle yaşanan olumsuzlukları önleme amacıyla Kars, Adana, Aksaray, Bingöl ve Tunceli'de okullar tatil edildi. Peki Rize ve Artvin'de okullar tatil mi olacak? İşte hava durumu...

RİZE VE ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de bu hafta Cuma gününe kadar sağanak yağışlı hava hakim sürecek. Güneş ise haftasonu itibariyle etkisini gösretecek. Salı günü Rize 9 derece olacak.

Artvin'de de aynı şekilde kar yağışı beklenmiyor. Cuma gününe kadar şehirde sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Haftasonu ise güneş ve sıcaklıkların bir nebze de olsa yükselmesi bekleniyor.

Rize ve Artvin'de henüz kar yağışı yaşanmaması sebebiyle okullarda eğitime devam edilecek.

ADANA, BİNGÖL VE AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okulların 20 Aralık 2021 Pazartesi tatil edildiği duyurulmuştu. İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, okullara da bir gün ara verilmesine sebep oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiği duyuruldu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de yine kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Yine Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen diğer iller arasında Tunceli, Kars, Denizli, Eskişehir ve Sivas bulunuyor.

