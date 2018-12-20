Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Yağışların gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı ilçeleri Hopa ve Arhavi'de kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

METOROLOJİ'NİN SON DEĞERLENDİRMESİ



Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Artvin'in kıyı kesimleri ve Rize çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yağmur öngörülüyor.

Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun diğer kesimlerinde havanın az bulutlu olması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.



