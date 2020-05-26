HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi

Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 22:37 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize’ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde Kovid-19 testi yapılmaya başlandı.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu’nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor.

3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

10 VAKA SAPTANDI

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişlin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Fransa'da can kaybı 28 bin 530'a yükseldiFransa'da can kaybı 28 bin 530'a yükseldi
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

Yolanthe'den gündemi sarsacak sözler!

Yolanthe'den gündemi sarsacak sözler!

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Bu fotoğraflar olay yarattı! Rusya'dan iddialara yanıt

Bu fotoğraflar olay yarattı! Rusya'dan iddialara yanıt

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kısa Bayram mesajları

Kısa Bayram mesajları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Diğer Haberler
Esenyurt'ta acı olay! Yakınları haberi alınca yıkıldı

Acı gerçeği öğrenince yıkıldılar

Bakan Koca, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı

Bakan Koca'dan duygusal paylaşım

Yozgat‘ta bir mahalle karantinaya alındı

Yozgat‘ta bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ'da maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu

Zehir tacirlerine engel olmak isteyen 2 kardeş kurşunların hedefi oldu

Zehir tacirlerine engel olmak isteyen 2 kardeş kurşunların hedefi oldu

İstanbul'da feci kaza! TIR uçuruma yuvarlandı

İstanbul'da feci kaza! Havadan böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.