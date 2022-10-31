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Rize’de 17. Cumhuriyet tırmanışı yapıldı

31.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Bayramı etkinliği çerçevesinde Verçendik Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel Ovit Zirve tırmanışı 17. kez yapıldı.

Rize’de 17. Cumhuriyet tırmanışı yapıldı

Verçenik Dağcılık tarafından geleneksel olarak 17. kez düzenlenen Ovit Dağının 3230 metre zirvesine tırmanış yapıldı. Cumhuriyet tırmanışına 90 dağcı katılarak 2 saatlik yürüyüş sonunda zirveye çıkılarak İstiklal Marşı söylendi.

  1. Cumhuriyet Tırmanışına Verçenik Dağcılık Kulübü ile birlikte Türkiye Dağcılık Federasyonu temsilcileri, İkizdere Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü sporcuları, Rize Fen Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kolu öğrencileri çoğunlukla olmak üzere vatandaşlarda katıldı. Etkinliğe araçlarıyla katılan vatandaşlar sağlık ve yaşlılık sorunlarıyla zirveye çıkamayarak İspir ilçesinde incelemede bulunarak İspir Kalesini ziyaret ettiler.

Zirve hakkında yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu ’’Bu yaptığımız Dağcılık sporu etkinliğidir. 17. kez 3 bin 230 metreye tırmanacağız. Yaptığımız sportif faaliyettir. Bugünkü tırmanışımızı koca Reis Ekrem Orhon anısına yapacağız. Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon’da zirveye katılarak bizlere destek verecek.

3 bin 230 metrelik zirveye yıllar önce Ekrem Orhon zirvesi ismini vermiştik. Bugün kısmen kar altında yürüyüşümüzü yapacağız. Bize ulaşan kayıtlara göre bugün 90 dağcı ile yürüyeceğiz. Çoğunluğu gençler teşkil ediyor’’ şeklinde konuştu.

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