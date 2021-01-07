Rize’de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü şehrin 1 yıllık suç bilançosunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde Terörle Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik olaylarına karışan 5 bin 957 kişi, dli makamlarca haklarında ‘Yakalama Emri’ bulunan 725 kişi olmak üzere toplamda 6 bin 682 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 yıl içerisinde gözaltına alınan 6 bin 682 kişiden 461’i ise sevk edildiği mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2020 yılı içerisinde ayrıca meydana gelen olaylarda 215 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 12 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 156 adet tabanca fişeği, 126 adet av tüfeği fişeği, 235 adet tabanca şarjörü, 221 adet namlu, gövde, tetik, iğne olmak üzere silah aksamı, 66 adet bıçak, 1 adet muşta, 5 kilo 852 gram toz-kubar esrar maddesi, 11,1 gram skunk (esrar), 1 kilo 129 gram afyon sakızı, 2 kilo 996 gram metamfetamin maddesi, 8 adet exctasy hap, 2 bin 884 adet sentetik ecza hapı, 1 bin 368 kök kenevir bitkisi, 2 gram eroin maddesi, 3 gram kokain maddesi, 2 kilo 298 gram bonzai diye adlandırılan sentetik kannabinoid, 641 şişe kaçak içki, 193 şişe sahte içki, 14 bin 582 paket kaçak sigara, 286,5 kg kaçak tütün, 83 bin 000 adet makaron, 137 kg muhtelif gıda, 84 adet sahte para, 1 adet sürücü belgesi, 2 adet araç ruhsatı, 3 adet plaka, 15 litre kaçak akaryakıt, 42 adet tarihi eser ele geçirildi.



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