Rize’nin ’Kanki’si

Rize’de sokakta bulduğu kedi ile arkadaş olan esnaf ile kedi arasındaki bağ görenleri hayran bırakıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Topkaya Köyü’nde esnaflık yapan Davut Kus, yıllar önce kapıda yağmurda kalmış bir kedi yavrusu olduğunu gördü ve dükkanına aldı. Yavru kedi o gün bugündür dükkandan dışarıya çıkmadı. Kus’un ’Kanki’ isimini verdiği kedi ise Kus’un sözünden dışarıya çıkmamaya başladı. "Gel" dediğinde gelen, "git" dediğinde giden kedi, Kus kafasını uzatınca da onunla kafa tokuşturuyor. Kanki isimli kedinin bu hareketleri ise herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Kanki’nin hayvanları sevmesine katkı sağladığını dile getiren Kus “Kanki’yi hava soğuktu iki tane yavrusu ile birlikte dışarıda buldum. Ben zaten hayvanları seviyordum ama bu Kanki hayvanları sevmeme katkı sağladı. Bu sefer iki kat hayvanları sevmeye başladım. Kanki’yi, kendisi ve yavruları ölmek üzereyken dışarıda buldum. Yavruları yaşatamadık geç bulduk. Kendisi de ölmek üzereydi ama kendisini kurtardık. Et, süt, sucuk ile kendisine baya iyi baktık. Kanki’yi ayağa kaldırdık. Durumu çok iyi. Milletle de arası düzeldi. Neredeyse müşterilere bakacak duruma geldi” ifadelerini kullandı.

İnsanların tatlı dille ve sevgiyle yaklaşmasına hayvanların da sevgiyle karşılık vereceğini dile getiren Kus “Bütün havyaların fıtratında o var zaten. İnsanlar tatlı dil gösterdiği zaman; gerçekten insanlara güvensinler her şeyi yaparlar. Tabiri caizse, kahvaltıyı hazırlarlar. Hayvanlarda o var yani. Hayvanlar geri zekâlı değil. Hayvanlara ufak tefek tatlı dil göster hemen yaklaşıyor, hemen güzel hareketler yapıyor. Sen yeter ki ondan iste. Hayvan kesinlikle emeğe saygısızlık etmez. Allahü Teâla, hayvanları bizim için, bizi sınava tutmak için yarattı. Biz hayvanlara ne kadar bakarsak, ne kadar onları mutlu edersek, O kadar mutluluk yağar yeryüzüne. Ne kadar dışlarsak, hadi oradan dediğimiz zaman, Allah’ta bize hadi oradan diyor. Yeryüzüne bize huzuru onlara baktığımız endeksle, kalitede hayat kalitemiz oluyor. Hayvanlara bakarsak bize bakarlar bakmazsa bize bakmazlar” dedi.

Kanki için her gün 2 kilometrelik yol geldiğini ve Kanki isimli kedinin stres atmalarında yardımcı olduğunu dile getiren bölge halkından Mehmet Kaptan isimli vatandaş “Ben bu Kanki kedimiz için her gün iki kilometreden gelip oynatıyorum. Kanki ile gerçekten stresimizi atıyoruz” şeklinde konuştu.