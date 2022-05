Robert “Razerguy” Krakoff, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Oyun donanımı şirketi Razer'in kurucu ortağı ve eski başkanı Robert Krakoff'dan üzücü bir haber geldi.

Razer'ın Twitter'daki açıklamasına göre Krakoff, geçen hafta 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Krakoff, herkes tarafından RazerGuy olarak biliniyordu. Şu anki CEO Min-Liang Tan ile birlikte Razer'ı kurmuştu.

Razer açıklamasında ise Robert Krakoff'un ölümünden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek Rob'a teşekkürlerini sundu ve "seni özleyeceğiz" dedi.

We are saddened by the passing of Co-Founder and President Emeritus, Robert Krakoff, known by everyone as RazerGuy. Robert’s unwavering drive and passion for gaming lives on and continues to inspire all of us.



Thank you Rob, you will be missed. pic.twitter.com/2HKNcFaOj2