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  4. Robert “Razerguy” Krakoff, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Robert “Razerguy” Krakoff, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

01.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun donanımları üreten Razer'ın kurucu ortağı ve eski başkanı olan, oyun faresinin mucidi olarak anılan Robert Krakoff, hayatını kaybetti. Robert Krakoff “Razerguy” olarak da biliniyordu. Şirketin kilit isimlerinden biri olan Krakoff'un ölümü sonrası Razer da bir açıklama yayınladı.

Robert “Razerguy” Krakoff, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Oyun donanımı şirketi Razer'in kurucu ortağı ve eski başkanı Robert Krakoff'dan üzücü bir haber geldi.

ROBERT KRAKOFF HAYATINI KAYBETTİ

Razer'ın Twitter'daki açıklamasına göre Krakoff, geçen hafta 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Krakoff, herkes tarafından RazerGuy olarak biliniyordu. Şu anki CEO Min-Liang Tan ile birlikte Razer'ı kurmuştu.

Razer

Razer açıklamasında ise Robert Krakoff'un ölümünden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek Rob'a teşekkürlerini sundu ve "seni özleyeceğiz" dedi.


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