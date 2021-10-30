Roblox neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelir?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Roblox’tan yapılan açıklamada, yaşanan sorun kabul edilirken, problemin en kısa zamanda çözülmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Peki Roblox ne zaman düzelecek? İşte detaylar…

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuya ilişkin açıklama yapan Roblox "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ROBLOX NASIL OYNANIR?

Oyuna üye olmanın ardından karşınıza gelen roblox oyun seçeneklerinden bir tanesine tıklamak suretiyle oyuna başlayabilirsiniz. Ana sayfada bulunan dowloand butonuna tıklatın. Oyun kolaylıkla indirilmektedir. Oyun içerisinde oynamak istediğinizde blok rengi boyutu kendi isteğinize göre değiştirmek suretiyle sanal dünyanızı oluşturabilirsiniz. Roblox içerisinde yer alan oyunlar farklılık göstermektedir. Sistem üzerinde kullanıcıların özgürce platform oluşturabilmesi sanal oyunlarda herkesin birbirinden farklı bir ayrımı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle her oyun kişilere has farklılıklar içermektedir.



