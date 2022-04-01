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Robot Asimo, son gösterisini yaparak emekliliğe yelken açtı: Gözyaşlarına boğuldular

01.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un ürettiği dünyaca ünlü insansı robot Asimo emekliliğe adım attı. Büyük ilgi gören robot Asimo, son gösterisini yaparak kariyerini sona erdirdi. Son gösterisini izleyenler ise gözyaşlarına boğuldu.

Robot Asimo, son gösterisini yaparak emekliliğe yelken açtı: Gözyaşlarına boğuldular

İnsansı robot Asimo son gösterisini yaptı. Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un ürettiği insansı robot, son gösterisini gerçekleştirerek veda etti.

İŞTE ASİMO'NUN SON GÖSTERİSİ

Asimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi.

Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.

Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.

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İZLEYİCİLERİN GÖZYAŞLARI ARASINDA ASİMO'YA VEDA

Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.

Robot, zıplama ve koşma dahil "insan hareketlerine" en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.

Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu.

Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen "avatar robotlar" geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Honda
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