Robotlar işi devraldı! Günde 3 bin test

Koronavirüs ile birlikte ülkeler virüsün yayılışını durdurmak için insan etkileşimini kısıtlama yoluna giderken, robotlar insanlardan boşalan alanları dolduruyor.

Perakende sektöründen eğlenceye kadar hayatın her alanında yavaş yavaş yerini alan robotların yeni koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte sağlık sektöründe kullanım alanları genişliyor.

Ancak ABD’den gelen bir haber robotların koronavirüs testlerinde de aktif rol oynayabileceğini gözler önüne seriyor.

UC Berkeley ve UCSF’de görev alan bilim insanları robotların görev aldığı laboratuarda bin adet koronavirüs testi gerçekleştirdi.

Ekip tarafından yapılan açıklamada çalışma süresinin 24 saate çıkarılması durumunda bu yöntem ile günde 3 bin COVID-19 testi yapılabileceği bilgisinin altı çizildi.

Ancak bu proje koronavirüs günlerinde robotların görev aldığı tek alan değil.

Koronavirüs salgını sonrası virüsün insandan insana çok hızlı bulaşması sebebiyle zorunlu olarak ilan edilen "sosyal mesafe" kısıtlaması insanların birbirleri arasında mesafe koymasına neden olurken, robotlarla insanlar arasındaki mesafeyi ise kısaltıyor.