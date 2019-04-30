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Robotların maçı nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bursa’da bütün aşamalarını öğrencilerin hazırladığı robotlar, futbol turnuvasında kıyasıya yarıştı.Bursalı işadamlarının desteğiyle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri robotlar yaptı.

Robotların maçı nefes kesti

Bursa’da bütün aşamalarını öğrencilerin hazırladığı robotlar, futbol turnuvasında kıyasıya yarıştı.
Bursalı işadamlarının desteğiyle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri robotlar yaptı. Kontrol kartı tasarımından mekanik gövdesine, yazılımından mobil uygulamasına kadar tamamı öğrenciler tarafından oluşturulan robotlar, düzenlenen yarışmada futbol oynadı. Okulda düzenlenen FUTRO (Futbol Oynayan Robot) Yarışması’na işadamları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
16 ekip 32 robotla yarışıyor
Yaklaşık iki ay boyunca yarışma için çalışan öğrenciler 32 robotla 16 ayrı ekip oluşturdu. Robotların üretim adımları olan kontrol kartı tasarımı, montaj, lehimleme, mekanik gövde tasarımı ve gövdenin oluşturulması, mekanik montaj, robot yazılımı, mobil uygulama yazılımı süreçlerinin tamamı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Takımlara sponsor firmaların isimlerinin verildiği yarışmanın finali ise 4 Mayıs tarihinde yapılacak olan Robot Futbol Turnuvası’nın final töreninde gerçekleştirilecek.

Robotların maçı nefes kesti

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