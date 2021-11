Roche Türkiye ve Kansersiz Yaşam Derneği’den Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’na özel hikayeler ve illüstrasyonlar

İstanbul, 24 Kasım 2021 - Roche Türkiye ve Kansersiz Yaşam Derneği, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, her akciğer kanseri hastasının hikayesinin farklı olduğuna dikkat çekmek için “Senin Hikayen Farklı” sloganı ile bir farkındalık projesi hayata geçirdi. Kampanyanın odağını, gerçek hasta hikayelerinin illüstrasyonlar ile görselleştirildiği üç farklı film oluşturuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen akciğer kanserinde, tanıdan tedaviye kadar olan süreç kişiden kişiye farklılık gösterir ve uzman hekimler tarafından planlanmalıdır. Buradan yola çıkarak, her akciğer kanserinin aynı olmadığının, dolayısıyla her hastanın hikayesinin farklı olduğunun vurgulandığı projede, hastalara “Senin Hikayen Farklı” deniliyor. Proje kapsamında, üç farklı gerçek hasta hikayesi, illüstratör Mert Tugen tarafından yorumlandı, çizime döküldü ve her biri farklı bir filme dönüştü.

KANSERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI BİLGİ KİRLİLİĞİ VE ÖNYARGILAR

Akciğer kanseri tanısı almadan önce her hastanın ne kadar farklı tutkuları, mutlulukları ve alışkanlıkları olduğunu gördüğümüz filmler, kişilerin tanı aldıktan sonra da bir o kadar farklı tedavi süreçlerinden geçtiğine ışık tutuyor. Bilgi kirliliği ve önyargıların kanserin en büyük düşmanı olduğunu bir kez daha hatırlatan kampanya, kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri ile her zaman farklı hikayeler yazılabileceğini gerçek örnekler üzerinden ortaya koyuyor.

Bu benzersiz hikayeleri, Roche Türkiye, Kansersiz Yaşam ve Yaşam İçin sosyal medya kanallarından izleyebilir, paylaşarak farkındalığın artmasına katkıda bulunabilirsiniz.