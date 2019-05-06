Rocket Lab yörüngeye 3 uydu fırlattı

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, ABD Hava Kuvvetleri adına 3 ileri teknoloji uydusunu uzaya fırlattı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Rocket Lab, 2 küçük küp uydu ile 1 iletişim uydusunu, Elektron roketiyle pazar günü Yeni Zelanda'daki fırlatma üssünden yörüngeye yolladı.

Şirketten yapılan açıklamada "STP-27RD" adı verilen misyon kapsamında uzaya fırlatılan uyduların ABD Hava Kuvvetlerinin kullanımı için tasarlanmış ileri teknoloji uydular olduğu belirtildi.

"Falcon Yörünge Enkaz Deneyi" (Falcon ODE) adı verilen küp uydunun uzaydaki uydu enkazlarının yer sistemleri tarafından takibi için tasarlandığı, "Uzay Tak-Çalıştır Mimari Araştırma Küp Uydusu 1" (SPARC-1) adı verilen diğerinin ise çok küçük boyutlardaki havacılık donanımlarını test etmek için kullanılacağı ifade edildi.

"Harbinger" adı verilen daha büyük boyuttaki uydunun ise York Uzay Sistemleri adı özel şirket tarafından ABD Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilen bir iletişim uydusu olduğu kaydedildi.