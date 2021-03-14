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Google henüz tanıtılmamış telefonları sızdırdı! Asus Zenfone 8 Flip de var

14.03.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Google henüz tanıtılmamış telefonları sızdırdı! Asus Zenfone 8 Flip de var

Google, ilginç bir sızıntının içinde yer aldı. Google artırılmış gerçeklik SDK'sı ARCore'u destekleyen cihazların listesine, henüz tanıtılmayan telefonları ekledi. Böylece pek çok telefon daha tanıtılmadan Google aracılığıyla doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonlar hakkında çıkan sızıntılara fazlasıyla alışkınız. Zira günümüzde hemen hemen her gün bir forumda veya bir sosyal medya mecrasında henüz piyasaya çıkmamış herhangi bir ürünün özelliklerine, tasarımına veya fiyatına dair bilgiler yayılıyor. Hatta artık ürünler hakkında yüksek kaliteli fotoğraflar bile sızıntı kaynakları tarafından internette paylaşılıyor. Bu sefer, henüz tanıtılmamış akıllı telefonlarla alakalı bilgiler sızdıran ise teknoloji devi Google oldu.

GOOGLE ÇIKMAYAN TELEFONLARI LİSTEYE EKLEDİ

XDA Developers'ın paylaştığına göre Google, AR için Google Play Hizmetleri uygulaması aracılığıyla cihazlara sunulan artırılmış gerçeklik SDK'sı ARCore'u destekleyen cihazların listesine yeni akıllı telefonlar ekledi. İşin ilginç kısmı ise bu akıllı telefonların bazıları henüz piyasaya sürülmedi hatta tanıtılmadı. Yani Google, daha tanıtılmamış cihazları listeye eklemiş bulundu. Bu cihazlar şöyle sıralandı:

  • ASUS ZenFone 8 Flip
  • LG Stylo 7
  • Motorola Moto g (100)
  • OPPO Reno 5 A
  • OPPO Reno 5 Pro + 5G Bosch
  • Realme 8 Pro
  • Samsung Galaxy A52 4G
  • Samsung Galaxy A72 4G
  • Samsung Galaxy A82 5G
  • ZTE Z6650S
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Asus ZenFone 8 Flip'in, Galaxy Z Flip'e benzeyen adından yola çıkarak, katlanabilir bir akıllı telefon olması muhtemel görünüyor. LG Stylo 7'nin yerleşik kalemiyle ünlü LG Stylo 6'nın halefi olması, Galaxy A52, A72 ve A82 5G'nin ise Samsung tarafından duyurulan yeni Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Reno 5 A ve Reno 5 Pro + 5G Bosch isimleri ise merak uyandırıyor. Telefonların özellikleri hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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