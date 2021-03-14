Google henüz tanıtılmamış telefonları sızdırdı! Asus Zenfone 8 Flip de var

Akıllı telefonlar hakkında çıkan sızıntılara fazlasıyla alışkınız. Zira günümüzde hemen hemen her gün bir forumda veya bir sosyal medya mecrasında henüz piyasaya çıkmamış herhangi bir ürünün özelliklerine, tasarımına veya fiyatına dair bilgiler yayılıyor. Hatta artık ürünler hakkında yüksek kaliteli fotoğraflar bile sızıntı kaynakları tarafından internette paylaşılıyor. Bu sefer, henüz tanıtılmamış akıllı telefonlarla alakalı bilgiler sızdıran ise teknoloji devi Google oldu.

GOOGLE ÇIKMAYAN TELEFONLARI LİSTEYE EKLEDİ

XDA Developers'ın paylaştığına göre Google, AR için Google Play Hizmetleri uygulaması aracılığıyla cihazlara sunulan artırılmış gerçeklik SDK'sı ARCore'u destekleyen cihazların listesine yeni akıllı telefonlar ekledi. İşin ilginç kısmı ise bu akıllı telefonların bazıları henüz piyasaya sürülmedi hatta tanıtılmadı. Yani Google, daha tanıtılmamış cihazları listeye eklemiş bulundu. Bu cihazlar şöyle sıralandı:

ASUS ZenFone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola Moto g (100)

OPPO Reno 5 A

OPPO Reno 5 Pro + 5G Bosch

Realme 8 Pro

Samsung Galaxy A52 4G

Samsung Galaxy A72 4G

Samsung Galaxy A82 5G

ZTE Z6650S

Asus ZenFone 8 Flip'in, Galaxy Z Flip'e benzeyen adından yola çıkarak, katlanabilir bir akıllı telefon olması muhtemel görünüyor. LG Stylo 7'nin yerleşik kalemiyle ünlü LG Stylo 6'nın halefi olması, Galaxy A52, A72 ve A82 5G'nin ise Samsung tarafından duyurulan yeni Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Reno 5 A ve Reno 5 Pro + 5G Bosch isimleri ise merak uyandırıyor. Telefonların özellikleri hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

