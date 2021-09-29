Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk otomobili Spectre'yi duyurdu

Rolls-Royce, uzun bir süredir elektriğe dönüşümü bekleyen bir marka görünümünde. Şimdi İngiliz otomobil üreticisi şirket, tamamen elektrikli ilk Rolls-Royce otomobili hakkında merakla beklenen ayrıntıları paylaştı ve Rolls-Royce Spectre'yi duyurdu.

İŞTE ROLLS-ROYCE SPECTRE!

Rolls-Royce Spectre, 2023'ün sonunda satışta olacak bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, otomobilin prototipinin yalnızca birkaç görüntüsünü yayınlamış durumda.

Spectre'nin görüntülerine baktığımızda otomobilin iki kapılı bir coupe olduğunu açıkça görüyoruz.

Elektrikli Rolls-Royce Spectre için teknik detaylar henüz elimizde değil. Zira Rolls-Royce duyurusunda bu gibi bilgilere yer vermedi.

Ancak şirketin paylaştığına göre prototipler, 2,5 milyon kilometre boyunca test edilecek. Anlaşılan oldukça zorlu bir test planı hazırlanmış.

ROLLS-ROYCE'UN 2030 PLANI

Öte yandan, verilen bilgilere göre 2030 yılına kadar Rolls-Royce'un tüm ürün gamı tamamen elektrikli olacak.

