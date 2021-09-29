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Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk otomobili Spectre'yi duyurdu

29.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk otomobili Spectre'yi görücüye çıkardı. Elektrikli Rolls-Royce Spectre, 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya çıkacak.

Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk otomobili Spectre'yi duyurdu

Rolls-Royce, uzun bir süredir elektriğe dönüşümü bekleyen bir marka görünümünde. Şimdi İngiliz otomobil üreticisi şirket, tamamen elektrikli ilk Rolls-Royce otomobili hakkında merakla beklenen ayrıntıları paylaştı ve Rolls-Royce Spectre'yi duyurdu.

İŞTE ROLLS-ROYCE SPECTRE!

Rolls-Royce Spectre, 2023'ün sonunda satışta olacak bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, otomobilin prototipinin yalnızca birkaç görüntüsünü yayınlamış durumda.

Rolls-Royce Spectre-2

Spectre'nin görüntülerine baktığımızda otomobilin iki kapılı bir coupe olduğunu açıkça görüyoruz.

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Elektrikli Rolls-Royce Spectre için teknik detaylar henüz elimizde değil. Zira Rolls-Royce duyurusunda bu gibi bilgilere yer vermedi.

Rolls-Royce Spectre-3

Ancak şirketin paylaştığına göre prototipler, 2,5 milyon kilometre boyunca test edilecek. Anlaşılan oldukça zorlu bir test planı hazırlanmış.

Rolls-Royce Spectre-4

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ROLLS-ROYCE'UN 2030 PLANI

Öte yandan, verilen bilgilere göre 2030 yılına kadar Rolls-Royce'un tüm ürün gamı tamamen elektrikli olacak.

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