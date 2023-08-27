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Roma'da fare istilası, sayı 7 milyonu aştı! Sosyal medyada gündem oldu

27.08.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum etrafında fare istilası var. Kentteki fare sayısı 7 milyonu aşarken fare istilası haberleri sosyal medyadan ulusal basına da yayılırken kamu yayıncısı Rai, başkentte 'Romalıdan çok fare olduğunu' yazdı.

Roma'da fare istilası, sayı 7 milyonu aştı! Sosyal medyada gündem oldu

Turistlerin ve Roma sakinlerinin son günlerde internette paylaştıkları görüntülerde antik amfitiyatro Kolezyum ve çevresindeki fareler tartışma yaratmıştı. “Fare SOS’u” gibi başlıklarla paylaşılan mesaj ve haberler üzerine, ülkenin en turistik noktalarından birinin böyle bir sorunla gündeme gelmesi, muhalefetten ve otel işletmecileri gibi gruplardan tepki çekti.

Otelciler Federasyonu Federalberghi, bu görüntülerle “tüm dünyaya karşı rezil olunduğu” gerekçesiyle karar alıcıları eleştirdi.

"BİR AÇIK HAVA ÇÖP ALANINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Roma Belediyesi yönetiminde muhalefette olan Lig partisinden Senatör Claudio Durigon da “Roma her türlü atıkla dolu bir açık hava çöp alanına dönüşmüş durumda” dedi.

Tepkiler üzerine Roma Belediyesi dün, Kolezyum ile çevresindeki Oppio Tepesi ve Domus Aurea bölgelerinde farelere karşı olağanüstü temizlik çalışması planlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun da bir görüşme yaptığı ve fare istilası konusunda bir teknik heyet kurulması kararı aldığı belirtildi.

"DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Belediyenin Atıklardan Sorumlu Meclis Üyesi Sabrina Alfonsi, paylaşılan görüntülerin ardından kemirgen kontrolü için önceki gece ve dün sabah “olağanüstü bir müdahalede bulunulduğunu” açıkladı ve “Kolezyum’da durum tamamen kontrol altında” dedi.

Alfonsi, bu yaz aşırı sıcakların ve turistlerin bıraktığı çöplerin de fare sorununda etkili olduğunu söyledi.

"ROMALIDAN ÇOK FARE VAR"

Fare istilası haberleri sosyal medyadan ulusal basına da yayılırken kamu yayıncısı Rai, başkentte “Romalıdan çok fare olduğunu” yazdı.

Rai’nin haberine göre Roma’da fare sayısının 7 milyonu aştığı hesaplanıyor, bu da kent sakini başına 2,5 fare düştüğü anlamına geliyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık amfitiyatro Kolezyum, pandemi öncesinde yılda 7.5 milyondan fazla ziyaretçi çekiyordu.

Ülkede bu yıl turist sayısı açısından pandemi öncesi dönemin de üzerine çıkılmış olabileceği belirtiliyor.

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Roma fare

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