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Roma'da Klasik Türk Müziği konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 00:44 | Son Güncelleme

Konser, İtalyanların büyük beğenisini topladı

İtalya’nın başkenti Roma'da Klasik Türk Müziği konseri verildi.

IPRS (Psikanalitik Sosyal Araştırma Enstitüsü) tarafından her yıl dinler ve kültürlerarası etkileşimi arttırmak amacıyla düzenlenen ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliğinin de destek verdiği "Kutsal ve çağdaş müzik buluşmaları" kapsamında Klasik Türk Müziği, Romalı sanatseverlerle buluştu.

Roma'nın dünyaca ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'nın salonundaki konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tanbur Virtüözü Murat Salim Tokaç, Ney'de Yasin Özçimi, Klasik Kemençe'de Elif Canfeza Gündüz ve Kanun'da Tuncay Tuncay’dan oluşan Klasik Türk Müziği Dörtlüsü, Abdülkadir Meragi, Itri, Neyzen Salih Dede, Tanburi Mustafa Çavuş, Tatyos Efendi, Tanburi Cemil Bey, Şerif Muhittin Targan, Refik Fersan ve Osmanlı Sultanları; I. Mahmud, III. Selim ve Sultan Abdülaziz’in bestelediği eserleri seslendirdi.

Konseri, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve çok sayıda Türk ve İtalyan konuk izledi.

Klasik Türk Müziği Dörtlüsü'nün konseri büyük beğeni topladı.

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"Klasik Türk Müziği" Klasik Türk Müziği Dörtlüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Sal roma

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