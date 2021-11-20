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Roma'nın kirlilik sorununa tartışmalı çözüm: İşten kaytarmayan çöpçülere ikramiye

20.11.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın başkenti Roma'nın kronik temizlik sorununu Noel dönemine kadar çözme sözü veren yeni belediye başkanı, işten kaytarmayan temizlik işçilerine 360 euro'ya varan ikramiyeler verecek. Tartışmalara yol açan plana, "dürüstlük için rüşvet" ifadesiyle tepki gösterildi.

Roma'nın kirlilik sorununa tartışmalı çözüm: İşten kaytarmayan çöpçülere ikramiye

İtalya'nın başkenti Roma'nın kronik temizlik sorununu Noel dönemine kadar çözme sözü veren yeni belediye başkanı, işten kaytarmayan temizlik işçilerine 360 euro'ya varan ikramiyeler verecek. Tartışmalara yol açan plana, "dürüstlük için rüşvet" ifadesiyle tepki gösterildi.

Roma'da uzun süre toplanmadıkları için biriken çöpler son yıllarda gittikçe müzminleşen, bir türlü kalıcı çözüm üretilemeyen bir sorun halini almış durumda. Geçen ayki yerel seçimleri kaybeden eski Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin en çok eleştirildiği konuların başında da bu kirlilik ve çöp sorunu geliyordu.

Kentin kirliliği, seçim kampanyasının en hararetli tartışma konularından biri olmuş, yeni seçilen Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de acil temizlik sözü vermişti. Gualtieri, Roma'yı Noel dönemine kadar temizleyeceğini söylemişti.

İtalyan basınındaki haberlere göre yeni belediye başkanı bu sözünü yerine getirebilmek için sıra dışı bir çözüm buldu. Roma'da temizlikten ve çöplerin toplanmasından sorumlu AMA şirketinin çalışanlarına devamsızlık yapmamalarını teşvik için ikramiye ödenecek.

Roma'nın yeni Belediye Başkanı Roberto Gualtieri

Belediyenin bu yöndeki kararının metnini yayımlayan La Repubblica gazetesine göre kent yönetimi bu ikramiyeler için 3 milyon euro ayırdı.

9 Ocak tarihine kadar çalışma günlerinin tamamında işe giden AMA görevlilerine 360 euro ikramiye verilecek. 3 güne kadar devamsızlık yapanlar 260 euro, 5 güne kadar devamsızlıklar da 200 euro ile ödüllendirilecek.

Roma belediyesine bağlı AMA şirketi, eskimiş araçları ve çalışanlarının sıklıkla sahte olduğundan şüphelenilen hastalık izinleriyle de meşhur. İtalyan basınına göre şirketin 7 bin çalışanı içinden günde ortalama 1000'den fazlası işe gitmiyor.

Sağ partiler eleştirdi

Ancak işten kaytarmaları önlemek için ikramiye paketinin devreye sokulması tepkilere de yol açtı. Merkez soldaki Demokratik Parti'den Roma Belediye Başkanlığı'na seçilen Gualtieri'ye özellikle sağ partilerden eleştiri geldi.

Aşırı sağcı Lig partisinden milletvekili Sara De Angelis, "AMA çalışanlarına hastaymış gibi yapmamaları için 3 milyon euro ayıran Belediye Başkanı Gualtieri'yi tebrik etmek lazım! İşten kaytarmalara karşı mücadele daha sıkı kontroller ve disiplin işlemleriyle yapılmalı, ikramiyeyle değil" dedi.

Merkez sağdaki Haydi İtalya milletvekili Annagrazia Calabria da benzer şekilde "çalışanlara işe gitmeleri için ekstra para ödülü vermek şaka gibi" diye tepki gösterdi.

Roma

Belediye Başkanı Gualtieri ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Söz konusu olan hastalık izni almayanlara yönelik bir ikramiye değil, üretkenliği artırma amaçlı bir verimlilik ödülüdür" dedi.

İtalyan basınında da haber eleştirel ve ironik yorumlarla yer buldu. La Repubblica gazetesinde bugün baş sayfadan yer verilen bir yorum yazısında, ikramiye programıyla "sıradan olması gereken bir şeye erdem muamelesi yapıldığı" vurgulandı. Francesco Merlo imzalı yazıda, "Tembel çöpçülere karşı buluş: Dürüstlük için rüşvet" yorumu yapıldı.

Il Giornale gazetesi de baş sayfasından "Gualtieri sahte hastalara ödül icat etti" başlığını kullandı.

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