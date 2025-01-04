Romantik ilişki nasıl güçlenir? Uzmanı açıkladı

Güçlü bir duygusal bağ, bireyin yaşam tatminini artıran önemli bir etkendir. Dolayısıyla romantik ilişkilerde duygusal ihtiyaçları anlamak, daha derin bir bağ kurmayı sağladığı gibi duygusal refahı da arttırır.

Psikolog Büyükburç, “Güvende hissetmek ve güven duymak ilişkilerde çok önemlidir. Güvenmediğimiz birinin yanında duygusal ve fiziksel anlamda güvende hissetmemiz zorlaşır. Güven zamanla gelişir ve güçlü ilişkilerin temelidir. Güveni zedeleyen durumlar, örneğin yalan ya da aldatma gibi, açıkça belirgindir. Birbirimizi dinleyip, tutarlı ve sadık şekilde yanında durarak bu güveni güçlendiririz” ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERDE GÜCEN ÇOK ÖNEMLİ”

Romantik ilişkilerde, bireylerin kendi değerlerine sahip çıkması ve kendilerine saygı duyması gerektiğine değinen Psikolog Serra Büyükburç, daha sonra şunları söyledi:

“Güvende hissetmek ve güven duymak ilişkilerde çok önemlidir. Güvenmediğimiz birinin yanında duygusal ve fiziksel anlamda güvende hissetmemiz zorlaşır. Güven zamanla gelişir ve güçlü ilişkilerin temelidir. Güveni zedeleyen durumlar, örneğin yalan ya da aldatma gibi, açıkça belirgindir. Birbirimizi dinleyip, tutarlı ve sadık şekilde yanında durarak bu güveni güçlendiririz. Bireyin kendini tanıması, kendi duygusal ve zihinsel sınırlarına saygı göstermesi, partneriyle güçlü bir bağ kurarken aynı zamanda özgünlüklerini korumalarına yardımcı olur.”

Duygusal ihtiyaçların da belirli çerçevelerde sağlandığını aktaran Onma Psikoloji'den Psikolog Serra Büyükburç, "Öz saygı, kişinin sağlıklı sınırlar koyabilmesi ve kendi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade edebilmesi için gereklidir. Sağlıklı bir romantik ilişki, birbirimizi anlamaya, saygı duymaya ve sevgiyle desteklemeye dayalıdır. Duygusal ihtiyaçlarımızın farkına vararak ve bunları karşılayarak, ilişkilerimizi daha derin, anlamlı ve tatmin edici hale getirebiliriz” diye konuştu.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır