Romanya'nın Kenya Büyükelçisi'nden Afrikalılar hakkında skandal söylem!

Al Jazeera'nin haberine göre, Dragon Viorel Tigau'nun bu söylemi, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Birleşmiş Milletler binasındaki bir toplantı salonunda 26 Nisan tarihinde yaptı. Habere göre Tigau, pencereye gelen bir maymunu gördüğü anda "Afrika Grubu bize katıldı" dedi. Olay yaşandığı sırada orada olan Kenyalı diplomat Macharia Kamau, olayın kendisini "dehşete düşürdüğünü ve tiksindirdiğini" söyledi.

Olay günü Nairobi'deki Afrikalı diplomatlara liderlik eden Güney Sudan'ın Kenya büyükelçisi Chol Ajong'o, "Afrika Grubu, aşağılayıcı, ırkçı ve aşağılayıcı ifadeleri mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamak istiyor" dedi.

Skandal söylem sonrası Tigau'nun, Romanya Dışişleri Bakanlığı tarafından geri çağrıldığı öğrenildi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, olaydan bu hafta haberdar edildiğini ifade ederek, "büyükelçiyi geri çağırmak için bir prosedür başlattık" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: "KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ırkçı davranış veya yorumların "kesinlikle kabul edilemez" olduğu ifade edilerek, "Bu durumdan derinden pişmanlık duyuyoruz ve etkilenen herkesten özür diliyoruz." dendi.

Bakanlık, Tigau'nun "yazılı da dahil olmak üzere özrünü sunduğunu" belirterek, açıklamasının 9 Haziran'da Bükreş'teki Afrika büyükelçilerine iletildiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın "olayın Afrika kıtasındaki ülkelerle ilişkileri etkilememesini umduğunu" da ekledi.



