Romatizma ve kas ağrısı çekenler dikkat! Çilek, yumurta ve...

Romatizma birden fazla hastalığı kapsayan, eklemler başta olmak üzere, kemik, kas ve bağları etkileyen genel bir tanımdır. Vücutta şekil bozukluklarına da yol açabilen romatizma, hareketi kısıtlar ve ağrıyla şişliğe sebep olur. Sindirim problemi ve cilt altında oluşan bezeler de romatizmanın belirtileri arasında yer alıyor. Bu yaygın rahatsızlıktan kurtulmak için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden ilki hastalığı tetikleyen alışkanlıklardan uzak durmak. Daha sonra takviye besinler ve belirli egzersizlerle tedavinin uygulanması gerekiyor. Bu öneriler ışığında romatizma ve kas ağrılarına son verebilir ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz.

KAÇINILMASI GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

Öncelikle romatizmayı ve vücutta ortaya çıkan kas ağrılarını tetikleyen günlük alışkanların bilinmesi gerekir. Pasif bir hayat tarzı, aşırı kilo, sigara kullanımı romatizmanın vücuttaki etkisini tetikler. Zaten bu yüzdendir ki romatizma hastalarına tedavi öncesi kilo kaybetmeleri önerilir. Hayatı zorlaştıran bu hastalıktan kurtulmak için atılması gereken ilk adım kişinin yaşam tarzını değiştirmesidir. Bu sayede sağlıklı bir yaşam için ilk adım atılmış olacak.