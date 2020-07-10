Romatizma ve kas ağrısı çekenler dikkat! Çilek, yumurta ve...

Romatizma birden fazla hastalığı kapsayan, eklemler başta olmak üzere, kemik, kas ve bağları etkileyen genel bir tanımdır. Vücutta şekil bozukluklarına da yol açabilen romatizma, hareketi kısıtlar ve ağrıyla şişliğe sebep olur. Sindirim problemi ve cilt altında oluşan bezeler de romatizmanın belirtileri arasında yer alıyor. Bu yaygın rahatsızlıktan kurtulmak için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden ilki hastalığı tetikleyen alışkanlıklardan uzak durmak. Daha sonra takviye besinler ve belirli egzersizlerle tedavinin uygulanması gerekiyor. Bu öneriler ışığında romatizma ve kas ağrılarına son verebilir ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz.
Öncelikle romatizmayı ve vücutta ortaya çıkan kas ağrılarını tetikleyen günlük alışkanların bilinmesi gerekir. Pasif bir hayat tarzı, aşırı kilo, sigara kullanımı romatizmanın vücuttaki etkisini tetikler. Zaten bu yüzdendir ki romatizma hastalarına tedavi öncesi kilo kaybetmeleri önerilir. Hayatı zorlaştıran bu hastalıktan kurtulmak için atılması gereken ilk adım kişinin yaşam tarzını değiştirmesidir. Bu sayede sağlıklı bir yaşam için ilk adım atılmış olacak.
Romatizma hastalarının düzenli ve aktif yaşama adım attıktan sonraki yapmaları gereken ilk değişiklik düzenli bir beslenme alışkanlığına kavuşmalarıdır. Yumurta ve çilek, tüketilmesi gereken besinler arasındadır. Yumurta B vitamini içerir ve B vitamini eklemlerin ve dokuların gelişimini destekleyicidir. Vücuda alınacak yumurta bu bölgelerdeki hasarların ve ağrıların giderilmesine yardımcı olur. Romatizma ilaçlarının içinde yer alan salisilik asidi ise çilekte bulunuyor. Bu sebeple çilek romatizmal rahatsızlıklar ve kas ağrıları için doğal ilaç olma özelliğini taşıyor. Romatizma hastalarının diyet listelerinde bulundurması gereken besinlerinden bir diğeri de içinde Omega-3 bulunan keten tohumudur. Romatizmal ağrıların hafiflemesine yardımcı olan keten tohumu iyi bir beslenme düzeninde olması gereken bir yiyecek. Ayrıca balık yağı, zencefil ve nar kas ağrılarından ve romatizmadan kurtulmak için tüketilmesi gereken diğer besinler iken patates kızartması, sucuk, sosis, salam, beyaz ekmek, pasta ve margarinden uzak durulması gerekir.
Romatizma rahatsızlığında hastalığın çözümü olabilecek ve ağrıları hafifletecek diğer bir yöntem düzenli egzersiz yapılmasıdır. Bir fizyoterapiste danışılarak oluşturulacak egzersiz programıyla eklem çevresindeki kaslar güçlendirilir. Karın ve bel egzersizleri ile sırt ağrıları azaltılabilir. Ayrıca spor yapmak romatizmanın önemli sebeplerinden olan stresten de uzaklaştırır. Ağrıların şiddetlendiği dönemlerde egzersize ara vermek yerinde olur.
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