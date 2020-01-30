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"Romeo ve Juliet" gündüz gösterimiyle Antalya DOB sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

"Romeo ve Juliet" gündüz gösterimiyle Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez gündüz gösterimiyle sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi, 1 Şubat'ta saat 15.00'de sahnelenecek.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı Taviş yönetecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Müge Öğüt, "Romeo"yu Artur Ivanov, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Çağın Hazar Özideş, "Lady Capulet"i Esra Taner, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"i Seda Manaz, "Peder Lawrence"i Volkan Sayıner, "Dadı"yı Fadime Keskin, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu, "Vali"yi Mehmet Sipahi ve "2 Kız" rollerini ise Seda Manaz ile Sevgim Aksoy canlandıracak.

Fiyatları 15, 35 ve 50 liradan satılan biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Romeo ile Juliet Antalya DOB bale Opera

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