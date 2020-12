Ross Young: Xiaomi 2021'de 3 farklı katlanabilir akıllı telefon çıkartacak!

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe şimdilik Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler bulunuyor. Üç markanın tamamı, katlanabilen akıllı telefonlarını piyasaya sürmüş durumda. Fakat bu sektöre girmemiş birçok firma var; Apple ve Xiaomi gibi. Apple'ın katlanabilir iPhone planları ne aşamada bilemiyoruz ancak DisplaySearch CEO'su Ross Young'in söylediklerine göre Xiaomi katlanabilir akıllı telefon sektörüne adım atmak için 2021'i iple çekiyor.

Ross Young'a göre Xiaomi, 2021'de üç farklı katlanabilir akıllı telefon tanıtacak. Çinli akıllı telefon üreticisi, bu akıllı telefonlar ile Samsung'a ve Huawei'ye rakip olacak. Zira 2021'de hem Samsung'un hem de Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeleri muhtemel. Böylece bu sektördeki rekabetin dozu biraz daha artmış olacak. Peki Xiaomi markalı katlanabilir akıllı telefonlar nasıl olacak?

So the next foldable to hit the market will likely be from Xiaomi who is expected to have 3 foldables in the market in 2021. They will actually have all 3 types. The first will be outfolding, the second will be in-folding and the third will be clamshell.