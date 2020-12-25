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Ross Young: Xiaomi 2021'de 3 farklı katlanabilir akıllı telefon çıkartacak!

25.12.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Ross Young: Xiaomi 2021'de 3 farklı katlanabilir akıllı telefon çıkartacak!

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon üretmek için gün sayıyor olabilir. DisplaySearch CEO'su Ross Young'a göre Xiaomi Mi 11'i tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, 2021'de üç farklı katlanabilir akıllı telefon tanıtacak. Bu telefonlar ile Xiaomi, Samsung Galaxy Z Fold serisine ve Huawei Mate X serisine rakip olacak.

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe şimdilik Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler bulunuyor. Üç markanın tamamı, katlanabilen akıllı telefonlarını piyasaya sürmüş durumda. Fakat bu sektöre girmemiş birçok firma var; Apple ve Xiaomi gibi. Apple'ın katlanabilir iPhone planları ne aşamada bilemiyoruz ancak DisplaySearch CEO'su Ross Young'in söylediklerine göre Xiaomi katlanabilir akıllı telefon sektörüne adım atmak için 2021'i iple çekiyor.

XİAOMİ'DEN KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLAR GELİYOR

Ross Young'a göre Xiaomi, 2021'de üç farklı katlanabilir akıllı telefon tanıtacak. Çinli akıllı telefon üreticisi, bu akıllı telefonlar ile Samsung'a ve Huawei'ye rakip olacak. Zira 2021'de hem Samsung'un hem de Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeleri muhtemel. Böylece bu sektördeki rekabetin dozu biraz daha artmış olacak. Peki Xiaomi markalı katlanabilir akıllı telefonlar nasıl olacak?

DEVRİM YOK GELİŞİM VAR

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarında sahne alacak telefonlarıyla kullanıcılara devrimsel teknolojiler sunmayacak. En azından Ross Young'ın iddiası bu yönde. Ancak telefonlar birbirinden farklı formda gelecek. Örneğin; Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X gibi dışa katlanır bir forma sahip olacak. İkinci katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold gibi içe katlanabilen bir yapı sunacak. Üçüncü ve son telefon ise Galaxy Z Flip veya Motorola Razr gibi dikey katlanır bir yapıda gelecek. Telefonların tamamı ise herhangi bir çentiğe yer vermeden, pop-up kamera (açılır kapanır kamera) ile gelecek.

Xiaomi katlanabilir telefon

Xiaomi Mi 11 fiyatı için beklenmedik iddia!Xiaomi Mi 11 fiyatı için beklenmedik iddia!

Ross Young'ın iddiaları oldukça çarpıcı görünüyor. Ancak Xiaomi tarafının katlanabilir akıllı telefon üretme konusunda nasıl hareket edeceği hala meçhul. Zira firmanın gelecek planlamasına dair herhangi bir resmi açıklaması yok.

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