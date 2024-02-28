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Rozetini bizzat Erdoğan takmıştı! 'Yeniden Refah' tepkisine Fatih Erbakan AK Parti'ye katılan o ismi örnek gösterip yanıt verdi

28.02.2024 15:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinden ayrılıp Yeniden Refah'a geçen isimlere değinirken Yeniden Refah için "Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Bizden ayrılanları aday gösteriyorlar" demişti. Fatih Erbakan, başka bir partiden istifa edip AK Parti'den aday gösterilen ve rozetini bizzat Erdoğan'ın taktığı ismi hatırlatarak Erdoğan'a yanıt verdi.

Rozetini bizzat Erdoğan takmıştı! 'Yeniden Refah' tepkisine Fatih Erbakan AK Parti'ye katılan o ismi örnek gösterip yanıt verdi

31 Mart yerel seçimlerine doğru gidilirken en çok geçişkenliğin yaşandığı partilerden ikisi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi oldu. Yeniden Refah, AK Parti'nin teklifini geri çevirip seçime bağımsız girme kararı alınca iki parti arasında soğuk rüzgarlar da esmeye başladı.

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP YENİDEN REFAH'TAN ADAY OLDU

Son olarak 22. dönem Adana milletvekili olan Abdullah Torun, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçmiş ve yeni partisinden Yüreğir belediye başkan adayı gösterilmişti.

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ERDOĞAN: BUNLAR SİRK CAMBAZI

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan şunları kaydetmişti: "Herhangi bir partide, bir müddet siyaset yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. Şunu da açık ve net söylüyorum; 'Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. 'Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim' diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Biz işimize bakacağız. Biz, şu anda yoğun bir şekilde çalışacağız ve Allah'ın izniyle de 31 Mart akşamı gümbür gümbür sandıkları patlatarak yolumuza devam edeceğiz."

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YENİDEN REFAH YORUMU: BİZDEN AYRILANLARI ADAY GÖSTERİYORLAR

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Ya bizden ayrılmış olanları ya bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar" demişti. Erdoğan'a bir gazeteci 'sirk cambazı' ifadesini sorması üzerineyse Erdoğan "Ben onların adını anmadım" diye yanıt vermişti.

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ERBAKAN'DAN ERDOĞAN'A 'NEBİ HATİPOĞLU'LU YANIT

Erdoğan'ın bu sözleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a soruldu. Erbakan şöyle yanıt verdi: "Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal."

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Erbakan sözlerinin devamında, Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterilmesini anımsatarak "Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Bu oyu alarak belediyelerde milletimizin derdine derman olup hizmet edebilmek için mücadele içindeyiz" dedi.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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