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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den vatandaşların rahatsız olduğu yayınlarla ilgili açıklama: 'Uzmanlarımız teyaakkuzdadır '

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 23:59
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından vatandaşların rahatsız olduğu yayınlarla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır." dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den vatandaşların rahatsız olduğu yayınlarla ilgili açıklama: 'Uzmanlarımız teyaakkuzdadır '

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemindeki dizi ve filmlerin denetim süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Şahin, vatandaşların rahatsız olduğu yayınlarla ilgili sosyal medya hesabından şunları söyledi;

"Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir.

Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ebubekir Şahin yayın
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