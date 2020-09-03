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RTÜK'ten Akit TV'ye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre RTÜK, Anıtkabir ile ilgili tepki çeken ifadesiyle ilgili olarak Akit TV'ye idari para cezası kesti.

RTÜK'ten Akit TV'ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili başlattığı inceleme sonucunda kanala idari para cezası kesti.

RTÜK, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."

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