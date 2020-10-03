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RTÜK'ten Spotify ve FOXplay'e 'lisans başvurusu' uyarısı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve FOXplay'i lisans başvurusu yapmazlarsa, yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyardı.

RTÜK'ten Spotify ve FOXplay'e 'lisans başvurusu' uyarısı!

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu.

"Netflix", "Amazon Prime Video", "Mubi" gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise başvuru yapmakta gecikti.

Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri neticesinde Spotify'ın "https://open.spotify.com" ile FOXplay'in "https://www.foxplay.com.tr/" adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini, Paylaş FM'in "http://www.paylasfm.com/" internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de "http://medyaporttv.com/" adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığını belirledi.

RTÜK'TEN UYARI NİTELİĞİNDE DUYURU

RTÜK, incelemelerin ardından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu" ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" maddeleri gereğince uyarı niteliğindeki duyurusunu yaptı.

Üst Kurul, duyurusunda, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçeleri ve taahhütnameyle yayın lisansı başvurusunda bulunabileceğini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiğini belirterek, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerini vurguladı.

LİSANS ALMADAN DEVAM EDİLEMEYECEK

Üst Kurul, duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini bildirdi.

Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor.

Başvuru yapmamaları durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.

Kaynak: AA


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