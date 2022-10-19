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RTÜK'ten Tele 1'e 3 günlük kapatma cezası! İşte gerekçesi

19.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele 1 kanalına 3 günlük kapatma cezası verdi. Oy çokluğuyla alınan kararın 1 yıl içerisinde 2 defa "dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı" gerekçesiyle verildiği öğrenildi. Öte yandan kanalın, karardan sonraki 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda lisansının iptal edilebileceği de açıklandı.

RTÜK'ten Tele 1'e 3 günlük kapatma cezası! İşte gerekçesi

RTÜK'ten Tele 1'e 3 günlük kapatma cezası verildi. Kurul, 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle Tele 1'in 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bahsi geçen yayının ise TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” konusunda söyledikleri olarak belirtildi.

ENVER AYSEVER'İN PROGRAMINDA YAŞANDI

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında Tele1 hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

Üst Kurul, Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programının incelendiği toplantıda, yayın konuğu olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerini değerlendirdi.

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2 GÜN YAYIN DURDURMA VE PARA CEZASI

Söz konusu yayın nedeniyle Tele 1'in, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.

LİSANS İPTAL EDİLEBİLECEK

Karar, yasa gereği Tele 1 hakkında 1 yıl içinde daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı. Tele 1'in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.

(AA)

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