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RTÜK'ten TELE 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bölücü terör örgütüne ait bez parçalarının yer aldığı reklam filmini yayınladığı gerekçesiyle TELE 1'e idari para cezası verdi.

RTÜK'ten TELE 1'e 'terör örgütü propagandası' cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı TELE 1 raporunun Üst Kurul'da görüşüldüğü belirtildi.

Raporda yer alan Evrensel gazetesinin terör unsurları içeren reklam filmini yayınlayan TELE 1'e cezai müeyyide teklifi değerlendirildi. Uzman raporuna göre; reklam filminde, bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil renklerindeki bir bez parçasını tuttuğu esnada ekrana 'bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi' ifadesinin geldiği belirtildi. Reklamın devamında ise bir mitingden görüntüler verilerek bazı bez parçalarının ekrana getirildiğine işaret edilen raporda, filmde yer alan bölücü terör örgütüne ait bez parçaları ile terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiği, bu yapılırken de kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan 'Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez' yayın ilkesinin ihlali nedeniyle TELE 1'e en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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