RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

Açıklamada, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK'e ödemek zorunda oldukları ücretlerin 3 ay askıya alındığı kaydedildi.

Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcılarının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirmeleri gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri, beyannameler üzerine tahakkuk eden Üst Kurul paylarını ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan kanal/frekans kullanım bedeli, yayın lisans bedelleri ve gecikme zamlarının ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelendi.

Kaynak: AA

